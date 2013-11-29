Facebook'ta Türk Hava Kurumu virüsü korkusu

Facebook’ta virüs bulaştırmak için günler önce Yetenek Sizsiniz programının adını kullananların ardından bu kez de Türk Hava Kurumu’nun adı kullanılarak kullanıcılara virüs bulaştırıyor.

Günler önce Türk Hava Kurumu adına kimliği belirsiz kişilerce Facebook’ta bir etkinlik sayfası açıldı. Söz konusu sayfada ise Türk Hava Kurumu’nun 500 bin öğrenciye burs vereceği belirtiliyor. Bursa hak kazanmak için ise kullanıcılardan istenen şey ‘Bilet Al’ butonuna tıklamak.

Söz konusu bağlantıya tıklayanlar burs kazanacağını umsa da aslında bu bir tuzak; zira söz konusu kısaltılmış link’e girenler farkında olmadan Facebook hesabına virüs bulaştırıyor ve bu virüs bulaştığı hesabın tüm arkadaş listesine bu etkinliğin davetiyesini yolluyor. Bu şekilde kısa sürede binlerce kişi Türk Hava Kurumu’yla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bir sayfaya, bir link’e girmiş oldu.

Facebook’ta olayın büyümesiyle beraber ise kullanıcılardan artan şikayet üzerine Türk Hava Kurumu harekete geçti ve Facebook üzerinde burs vaadinde bulunan sahte hesapları bir bir kaldırdı. Türk Hava Kurumu’nun resmi internet sayfasına girenler ise THK’nın Facebook virüsüyle ilgili uyarısıyla karşılaşıyor.

THK’nın açıklaması şöyle: “Kurumumuzca yapılan sosyal medya taramalarında ‘Türk Hava Kurumu’ndan 500 bin öğrenciye burs’ başlıklı paylaşımlar yapıldığı ve sosyal medya hesaplarında sayfalar açıldığı tespit edilmiştir. Kötü niyetli kişiler tarafından oluşturulan virüslü sayfalara giren kullanıcılar bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Vatandaşlarımızı yanıltmak ve virüslü sayfalara yönlendirmek için yazılan tüm bilgiler asılsızdır ve THK ile ilişkisi yoktur. Kurumumuz bünyesinde burs verilmesi ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak Facebook ve Twitter nezdinde gerekli engelleyici girişimler yapılmıştır.”

