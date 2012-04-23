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Yaşam

Facebook'ta son tango davalık oldu!

Bir tango eğitmeninin sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan tango ayakkabıları üreticisine yaptığı eleştiri, dönüp dolaşıp davalık oldu.

23 Nisan 2012 10:19

Bir tango eğitmeninin sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan tango ayakkabıları üreticisine yaptığı eleştiri, dönüp dolaşıp davalık oldu.

Hürriyet'in haberine göre, tango eğitmeni Metin Yazır, internet üzerinden sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında, asıl isminin Buğra olduğunu iddia ettiği Vitali K.’nın ürettiği tango ayakkabılarıyla ilgili bir eleştiri yayınladı. İddiaya göre Vitali K., bu eleştiriye, yine Facebook’tan ağır haraket ve tehdit içeren mesajlarla yanıt verdi.

 

‘Aşırı faşizan saldırı’

 

Soluğu savcılıkta alan Metin Yazır, Vitali K.’nın yazılarını yargıya taşıdı. Tango camiasında saygın bir eğitmen olduğunu ifade eden Yazır, sosyal paylaşım sitesine Vitali K.’nın ürettiği ayakkabılarla ilgili eleştiri notu yazdığını belirterek, “İsmini Vitali K. olarak lanse eden kişinin gerçek adının Buğra olduğunu öğrendim. Vitali K. benim için hakaret, tehdit ve suç isnadı içeren yazılar yazdı” diyerek şikayetçi oldu. Yazır, şüphelinin aşırı faşizan ifadelerle kendisine saldırdığı savunarak, bölücü ve dini terör örgütü üyesi olmak gibi ifadelerle kendisini küçük düşürdüğünü ileri sürdü.

 

Uluslararası ders veren hoca

 

Al Pacino’nun başrolünü oynadığı ‘Kadın Kokusu’ filmindeki tango sahnesini izledikten sonra Arjantin tangoya yönelen Metin Yazır, Almanya’da Horst - Christianne Kroninger, Buenos Aires’te Roberto ve Vanina çifti ve Gustavo Naveira’dan Arjantin tango eğitimi aldı. 66 figür öğrenen Yazır, Almanya’da tango eğitmenliği yapmaya başladı. Ağustos 1997’den bu yana Türkiye’de tango eğitimi veren Yazır, halen İstanbul, Vancouver, Münih, Berlin, New York, Washington, Boston, San Diego’da da düzenli dersler veriyor.

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Tango eğitmeni Metin YazırFacebookBuğraVitali

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