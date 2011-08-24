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Yaşam

Facebook'ta sinema keyfi 5 TL

Facebook, rakipleriyle farkı açmak için kullanıcılarına yeni bir uygulama daha getirdi.

24 Ağustos 2011 03:00

T24- Facebook, rakipleriyle farkı açmak için kullanıcılarına yeni bir uygulama daha getirdi. Hoolywood'un ünlü film stüdyosu Miramax, Facebook'ta film kiralamaya başladı. Uygulamanın kullanımına şimdilik üç ülkede başlandı. Bu ülkelerden biri de Türkiye.
 
Deutschhe Welle'nin haberine göre, Amerikalı Miramax film şirketinin Facebook için geliştirdiği uygulama sayesinde kullanıcılar, 22 Ağustos pazartesi gününden itibaren film kiralayıp izleyebiliyor. Miramax eXperience adlı uygulama ilk olarak ABD, İngiltere ve Türkiye'de kullanılmaya başlandı.


Kira ücreti 5 TL

Cold Mountain filminden bir sahne, Miramax şimdilik Facebook üzerinden ABD'de 20, Türkiye ve İngiltere'de 10'ar film kiralamaya başladı. İzlenebilecek filmler arasında ''Good Will Hunting'' (Can Dostum), ''Chicago'' ve ''Cold Mountain'' (Soğuk Dağ) da yer alıyor. Kiralanan her filme 30 Facebook kredisi, yani 3 dolar ödeniyor. Kiralanan filmler Cloud'a yani ''Bulut Bilişimi'' denilen uygulamaya kaydediliyor, böylece internete erişilen her bilgisayardan 30 gün boyunca izlenebiliyor. Ancak bir film izlenmeye başlanmışsa 48 saat içerisinde tamamlanması bekleniyor, yoksa sistemden siliniyor.

Miramax gelecekte filmleri satışa da sunmayı planlıyor. Uygulamanın kısa süre içinde Almanya ve Fransa'da da hayata geçirilmesi bekleniyor. Almanya'daki Facebook kullanıcıları Miramax eXperience uygulaması üzerinden şimdilik sadece fragman


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