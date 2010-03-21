Facebook'ta şifre tuzağı

T24-

Ünlü anti-virus yazılım şirketi McAfee'nin açıklamasına göre eğer eklentiyi açarsanız birkaç çeşit kötü yazılımın yanı sıra şifrelerinizi çalan bir program da bilgisayarınıza yüklenecek.

Facebook geçtiğimiz günlerde sitesinde, virusün e-postada görüldüğü anda silinmesiyle ilgili kullanıcılarını uyardı.

McAfee'nin kötü amaçlı yazılım araştırma ve komünikasyon müdürü Dave Marcus, hacker'ların Asya, Avrupa ve Amerika'ya bu virüslu e-postadan on milyonlarca yolladığını tahmin ediyor. "Yeminiz Facebook ise eklentiye tıklayabilecek 400 milyon potansiyel kullanıcınız var. %10 başarılı olsanız 40 milyon kullanıcı eder."

E-postanın konu kısmında "Facebook password reset confirmation customer support (Facebook şifre sıfırlama onayı müşteri desteği)" yazıyor.