Facebook'ta sevgilisini dürttü diye arkadaşını öldürdü

İngiltere'nin Mansfield kentinde 27 yaşındaki Scott Humphrey, bir çocuk babası yakın arkadaşı Richard Rovetto'yu kız arkadaşını Facebook'ta "dürttüğü" için döverek öldürdü. İkilinin, ortak bir arkadaşlarının bekârlığa veda partisinden sonra takside tartışmaya başladığı ve sözlü tartışmanın kısa sürede yumruklaşmaya dönüştüğü belirtildi.

Hürriyet 'te yer alan habere göre, taksi şoförünün mahkemede verdiği ifadede Humphrey’in Rovetto’ya, “O kadar iyi arkadaşımsan neden Facebook ’ta sevgilimi dürtüyorsun?” diye çıkıştığını, Rovetto’nun ise “O kadının sevgilin olduğunu bilmiyordum” diye cevap verdiğini söyledi. Taksici tartışmanın kısa sürede hararetlendiğini ve kavgaya dönüştüğünü de belirtti.

29 yaşındaki Rovetto’nun taksiden indikten sonra arkadaşından yediği yumruğun etkisi ile yere düşünce başını kaldırıma çarparak hayatını kaybettiği açıklandı. Mahkemede kasıtsız adam öldürme suçlamasını kabul eden Rovetto 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.