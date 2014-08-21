Facebook'ta satılan kanser ilaçlarının tarihi geçmiş olabilir

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, her ilacın mutlaka hekim tarafından verildiğinde kullanılması ve eczaneden temin edilmesi gerektiğini belirterek, yanlış ya da uygun olmayan dozda kullanılan ilaçların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, TEB Başkanı Erdoğan Çolak, özellikle internet üzerinden yapılan ilaç satışlarının sakıncalarına yönelik sık sık uyarılarda bulunduklarını anımsatarak, "Sosyal medya üzerinden kanser ilacı satmaya çalışan umut tacirleri olduğunun tespit edilmesiyle birlikte yeniden harekete geçtik ve gerekli cezai işlemin yapılabilmesi adına Türkiye İlaç ve TIbbi Cihaz Kurumuna durumu bildirdik" dedi.

'Kendilerini eczacı gibi tanıtıyorlar'

Bu satışların özellikle sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yapıldığının altını çizen Çolak, şunları kaydetti: "Kendilerini eczacı gibi tanıtıp hesap açan ve çeşitli nedenlerle piyasada bulunamayan pahalı ilaçların özellikle de kanser ilaçlarının, bu hesaplar aracılığıyla satıldığını saptadık.

Nerede üretildiği ve kimler tarafından satıldığı bilinmeyen bu ilaçların, içerisinde ne bulunduğu da ne yazık ki belli değil. Kendini çaresiz hisseden ve tedavisini aksatmamak için çare arayan hastalar, kendilerinin ve yakınlarının sağlıklarını daha da tehlikeye attıklarının farkında bile değiller.

Basit bir ağrı kesicinin dahi tavsiye üzerine kullanılmaması gerektiği konusunda çaba sarf ederken, eczane dışındaki herhangi bir yerden ilaç almanın yaratacağı ölümcül sonuçları söylemeye bile neredeyse gerek yok. Çünkü ilaç hassas ve uzmanlık gerektiren bir konudur ve aynı zamanda bir zehirdir."

'Bozuk ve tarihi geçmiş ilaçlar olma riski yüksek'

Çolak, bu konuda gerekli şikayetlerin yetkili makamlara yapıldığını vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığı nezdinde de gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağından şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Başvuru yapan hastalara söz konusu ilaçların yurtdışından tedarik edilerek teslim edildiğini belirten Çolak, "Bu süreç içerisinde halkımız paniğe kapılmadan ve Birliğimizle iletişimi kesmeyerek ilacını beklemelidir. Eczane dışından ya da Birliğimiz dışından temin edilen ilaçların sahte, bozuk, miadı geçmiş ya da etkinliği bulunmayan ilaçlar olma riski çok yüksektir" uyarısında bulundu.

Facebook'tan satış yapan hesaplar

TEB'den alınan bilgiye göre, sahte kimlikler kullanılarak alınan hesaplardan bazıları şöyle: "Ilaç Alım Spotçu", "Kanser Ilac Alım", "Kanser Ilac Alım-Satım Ameto", "Kanser Ilaçları Alınır", "Kanser Ilacları Satın Alınır".