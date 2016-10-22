Facebook'ta satılan 34 yavaş loris kurtarıldı

Endonezya polisi, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde evcil hayvan olarak satılmak üzere olan 34 yavaş lorisi kurtardı.

Hayvanlar, Batı Cava'da bir kafesin içinde bulundu. Dünyadaki tek zehirli primatlar olan yavaş lorisler, son yıllarda YouTube'a konan ve sevimli ev hayvanları olarak sunulan videolarıyla popüler hale gelmişti.

Hayvan hakları grupları, evcil hayvan olarak yavaş lorislere ilginin artmasının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu hayvanların sonunu getireceğini söylüyor.

Avcıların yakaladıkları yavaş lorisleri hayvan kaçakçılarına yaklaşık 3.5 dolara sattıkları, hayvan kaçakçılarının da bunun 10 katı kadar bir fiyata hayvanları pazarladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, tek başına kafeste tutulmalarının hayvanlar için başlı başına bir travma oldduğunu belirtiyor. Hayvanlar, stresten ölebiliyor.

Bu uzmanlar, ışıklı odalarıda tutulmanın hayvanlara çok daha büyük acı verdiğini söylüyor.

Hayvan kaçakçıları, daha kolay ve güvenli taşıyabilmek için hayvanların dişlerini penseyle ya da keskiyle kesiyor.

Acı veren bu işlem ölümcül olabiliyor.

Kurtulan hayvanların yüzde 80'i yolda ölüyor.