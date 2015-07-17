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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta sanal asistan hizmeti başlıyor

Sosyal medya sitesi Facebook, Moneypenny adlı sanal asistan geliştiriyor; messenger uygulamasında sunulacak asistan, ürün tavsiyesinde bulunacak

17 Temmuz 2015 19:54

Facebook, Google, Apple ve Microsoft firmalarının sıkı rekabet içinde olduğu sesli asistan servislerine Moneypenny'yi ekliyor.

Facebook, kullanıma sokacağı sesli asistanla birlikte kullanıcılarına internette birtakım işlemleri kolayca yapma imkanı tanıyacak.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Microsoft'un Cortana, Apple'ın Siri asistanlarından farklı olarak Moneypenny, kullanıcılarla satıcılar arasında bağlantı kuracak. Messenger uygulamasına entegre edilecek asistan, kullanıcılara ürün aramalarında yardım edecek.

Moneypenny'nin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz resmi bir tarih bildirilmedi. 

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facebookgoogleapplemoneypenny

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