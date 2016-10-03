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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta sadece iki kişi engellenemiyor

Sosyal medya devi Facebook, iki kişi için standartların dışına çıkmış durumda

03 Ekim 2016 13:42

Facebook'ta hemen herkesi engelleyebilirsiniz; ancak sosyal medya devinin patronu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in profilleri hariç.

Facebook'un standar engelleme kurallarına ilişkin açıklaması şöyle:

"Birisi Facebook'ta sizi rahatsız ediyorsa, bu kişiyi durdurmanın en iyi yolu onu engellemektir. Engelleme hakkında daha fazla bilgi alın. Birinin sizinle iletişim kurmasını kısıtlamanın diğer yollarından bazıları şunlardır..."

Ancak Zuckerberg ve eşini engellemek istediğinizde "Bu profil şimdilik engellenemiyor" uyarısıyla  karşılaşıyorsunuz. 

 

 

 

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