Facebook'ta porno salgını!

T24 -

Facebook'tan yapılan açıklamada söz konusu "virüs içerikten" haberdar olunduğu ve konuyla ilgili araştırma yapıldığı bildirildi.ZDnet isimli teknoloji sitesinde yer alan konuyla ilgili değerlendirmede, birçok Facebook kullanıcısının sayfasında beliren zararsız görünümlü bağlantılara tıklamaları sonrasında söz konusu içerikle karşı karşıya kaldıkları belirtildi.Binlerce Facebook kullanıcısı karşılaştıkları porno ve şiddet yüklü içerik sonrasında tepkilerini internet üzerinden paylaştı.Twitter üzerinde konuyla ilgili "Yeni porno sitesine hoş geldiniz: Facebook!" ve "Facebook bu korkunç pornografik görüntüleri bir an önce engellemeli" gibi yorumlar yer aldı.Kimi Facebook kullanıcıları ise parçalanmış hayvan vücutları sergilenen fotoğraflarla karşılaştıklarını belirttiler.Olay ardından bazı internet kullanıcıları Facebook üzerinden yayılan pornografik görüntüleri Anonymous isimli bilgisayar korsanı gurubuyla ilişkilendirdi.Anonymous grubu geçtiğimiz günlerde "Facebook'un sonunu getirecekleri" yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak bazı uzmanlar Anonymous'un bu tehditte bulunmadığını iddia ediyorlar.Sophos internet güvenliği şirketinden Graham Cluley, rahatsız edici içeriğin Facebook'ta hangi şeklide yayıldığının henüz tespit edilmediğini belirtti.Cluley, bu durumun Facebook için büyük bir tehlike olduğunu ve kullanıcıların bir internet ortamından uzaklaşmalarına bunun gibi olayların yol açtığını söyledi.