"Facebook'ta paylaştığınız çocuk fotoğrafları pedofiller tarafından kullanılabilir!"

Almanya'nın Hagen kenti polisi ebeveynlere çocuklarının fotoğraflarını tüm kullanıcılara açık bir şekilde Facebook'a koymama uyarısı yaptı.



Hagen Polisi, Facebook sayfasında yayımlanan mesajda fotoğrafların pedofiller tarafından kopyalanıp, değiştirilebileceğini veya çocukları ilerideki yaşamlarında utandırabileceğini belirtti.



Ebeveynlere fotoğrafları Facebook'a sadece arkadaşların görebileceği şekilde koymaları tavsiye edildi.



Uyarının yer aldığı Facebook mesajı yaklaşık 200 bin kez paylaşıldı.



Hagen Polisi Sözcüsü Hanki Ulrich BBC'ye yaptığı açıklamada, aldıkları tepkinin "harika" olduğunu ve mesajın 12 milyondan fazla kişi tarafından görüldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.



' İnternet asla unutmaz'

Ulrich "Tüm kullanıcıların internette yaptıkları her şey konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. İyi düşünmekte fayda var çünkü internet asla unutmaz" dedi.



Ulrich mesajın Hagen bölgesindeki bir adli vaka nedeniyle verilmediğini de sözlerine ekledi.

İngiltere'de çocukların korunması için çalışan yardım kuruluşu NSPCC de yazılı bir açıklama yayımladı.



Açıklamada "Tüm ebeveynler çocuklarının fotoğrafını çekip, yakınlarına gösterme keyfini özgürce yaşamalı. Ancak fotoğrafları internete koyarken dikkatli olmalı. Cinsel suçluların masum aile fotoğraflarını değiştirebildiğini biliyoruz ve yazılım alanında kaydedilen gelişmeler bunu daha da kolaylaştırdı. Ebeveynler çocuklarının fotoğraflarını internette paylaşırken, gizlilik ayarlarını kontrol ettiklerinden emin olmalı" denildi.

