Facebook'ta paylaştığı fotoğraf yüzünden işten atılan kadın

İngiltere'de yaşlılara ve yetişkinlere hizmet veren bir bakımevinin yöneticisi olan Rachel Burns, Facebook'ta paylaştığı bir fotoğrafın işine mâl olacağını hiç tahmin etmemişti.

21 yıl boyunca Surrey kentindeki Park Hall adlı bakımevinde çalışan kadın, işine çok bağlıydı. Asistan olarak başladığı kariyerine, Aralık 2015'e kadarki sekiz yıl boyunca yönetici olarak devam etti.

Aynı zamanda amatör olarak şarkı söyleyen Rachel, her Cuma bakımevinde müzik geceleri düzenliyordu.

"Tüm masaları çiçeklerle süslüyorduk. Bakımevi sakinleri de güzel kıyafetler giyiyordu. Her hafta başka bir şey yiyorduk. Çalışanlar ve bakımevindekiler beraber dans ediyordu. Yüzlerindeki gülümsemeyi görmeliydiniz."

Rachel müzik gecesinden döndüğü bir akşam, etkinlikten birkaç fotoğrafı Facebook hesabından paylaştı. Fotoğrafları sadece çoğunluğu çalışanlardan oluşan arkadaşlarının göreceğini düşünmüştü.

İki ay sonra bakımevi müdürlüğünden bir telefon aldı. Müdürlüğe gidip yöneticilerin yüzlerine baktığında, başının belada olduğunu anladı.

Yöneticilere göre Rachel'ın dört hatası şunlardı:

Facebook'ta bir fotoğraf paylaşması; bakımevinden Down sendromlu birinin kimliğini açık etmesi; geceden bir de video paylaşması ve bakımevi sakinlerinden birinin akrabasıyla Facebook'ta arkadaş olması.

Tüm bunlar Surrey'nin sosyal hizmetler kurallarını ihlal ediyordu. Rachel yöneticilerin karşısına geçtikten iki gün sonra da kovuldu.

Rachel iddiaları kabul ediyor ancak kararın temyiz edilmesini istiyordu:

"O fotoğrafı koymamam gerektiğini biliyorum ama bir hata 21 yıllımı verdiğim kariyerime mâl olmalı mıydı gerçekten? Bu haksızlıktı ve adalet istiyordum."

BBC muhabiri Laurence Grissell, son bir yılda Rachel Burns'un yaşadıklarını yakınen takip etti.

İlk başta Rachel'ın temyiz başvurusu reddedildi ardından iki gün içinde bir karar vermesi istendi: Ya işten tamamen atılmayı kabul edecekti , ya da maaşından önemli miktarda para kesilecekti.

Rachel düşünmesi için zaman istedi ama reddedildi. Bu arada anksiyete ve stresin getirdiği hastalıklarla boğuşan Rachel, işe gidemedi.

Yeniden telefon geldiğinde ise "Doktorum böylesi bir kararı verebilecek durumda olmadığımı söylüyor" yanıtını verdi. Yetkililerin yanıtı ise şu oldu: "İşten çıkarılmaya razı olmazsan, kazandığın 45 bin sterlini geri alacağız."

2016'da Rachel, Surrey belediyesine dava açmaya karar verdi. Avukat tutacak parası olmadığı için, emekli bir hastane çalışanı ve yakın arkadaşı Papaz David Walford yardım edecekti. Walford ise ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyordu.

Fotoğraflarda görünenlerden biri de David Walford, ancak görünmekten rahatsız değil. "Rachel'ın yarattığı sevgi atmosferinden koparılması beni gözyaşlarına boğdu" diyor.

Bakımevi çalışanları ve bazı hastaların yakınları ise, Rachel'a desteklerini esirgemiyor.

Suçlamalara neden olan fotoğraflardaki Down sendromlu kişi, Claire Pooley'nin erkek kardeşi. Claire, kardeşinin ilgiyi ve fotoğraf paylaşmayı sevdiğini şu sözlerle anlatıyor:

"Şarkı söylemeyi, dans etmeyi çok seviyor. Rachel ve oradaki diğerleri her Cuma gecesi mutluluktan ışıldamasını sağlıyordu. Her hafta, söyleyeceği şarkıya çalışıyordu. Fotoğraflardan hiçbirimiz rahatsız olmadık."

Claire'in eşi Graham da, 21 yıl boyunca birçok insan için özel bir atmosfer ve bir ev yaratan yönetici Rachel'ın kovulmasının uygunsuz olduğu görüşünde.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Rachel'ın eşi Gary Burns dört yıldır beyin tümörüyle mücadele ediyor.

Gary işe gidemediği gibi, Rachel yaşananlar nedeniyle iş bulamıyor. Çiftin vergi ve kredi kartı borçları giderek büyürken, tek umutları davanın lehine sonuçlanması.

İlk duruşmada Rachel'a yaklaşık 7 bin sterlin gibi çok düşük bir tazminat teklif ediliyor. Rachel "Resmen bir şakaydı bu. Mesele para bile değildi, onlara günlerini göstermekti" diyor.

Bir sonraki duruşmadan önce Rachel, tüm mücadelen vazgeçmek istediğini söyledi ama eşi Gary onu engelledi.

Kendine ve herşeye olan inancı tamamen zedelenen Rachel, mahkemede hatası için özür diledi ve yargıçlara yaşananları anlattı. Yedi hafta sonra karar açıklandı.

Rachel davayı kazanmıştı. Mahkeme, Rachel'ın 'haksız işten çıkarma' suçlamasını haklı buldu.

Mücadelesi ise henüz bitmedi. 13 Kasım'da iş mahkemesi Rachel'a verilecek tazminatı açıklayacak. Suçlamaların tamamını kabul ettiği için tazminatın düşük olacağından endişeli.

Borçları 40 bin sterline yakın.

Çok sevdiği iş yeri Park Hall bakımevi yine Surrey belediyesi tarafından yakın zamanda kapatıldığı için, Rachel çok sevdiği işine asla kavuşamayacak.