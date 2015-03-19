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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta para transferi dönemi

Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger üstünden para gönderip alma özelliğini resmi olarak duyurdu

19 Mart 2015 11:54

Sosyal medya sitesi Facebook, dün akşam itibariyle Facebook Messenger uygulamasını kullanan bir kısım kullanıcının mesajlaşırken doğrudan para transferi yapmaya başladığını, yakın gelecekte ise bu özelliğin herkese açılacağını açıkladı.

 

'Ücretsiz yapılacak'

 

Gelen özellikle birlikte artık Facebook Messenger uygulaması üstünden arkadaşlarınıza anlık olarak para gönderebilmeniz mümkün olacak. Ücretsiz olarak yapılabilecek para gönderme özelliğinin önümüzdeki aylarda ABD genelinde aktif hale gelmesi bekleniyor.

Facebook Messenger ürünün başına gelen eksi PayPal Başkanı David Marcus'un bu hamlesinin zaten beklendiği gibi daha önceki sızıntılardan dolayı biliniyordu.

Ekim ayında sizlerle paylaştığımız haberde de Facebook Messenger'a para gönderme özelliğinin gelebileceğini paylaşmıştık.Tüm bu sızıntı sürecinin ardından gelen Facebook'un resmi açıklaması ise, Facebook Messenger'daki para gönderip alma özelliğinin nasıl çalışacağının detaylarını da gün yüzüne çıkarmış oldu.Sistem oldukça basit çalışıyor ve kullanıcılar arasında para transferi yapılmasını sağlıyor. Messenger'da bir arkadaşınızla konuştuğunuz esnada “$” ikonuna basmanız ve sonrasında “Pay” butonuna basarak seçeceğiniz banka kartınızla para gönderimi yapabilmeniz mümkün oluyor. Facebook Messenger şu anda ABD'deki bankalara bağlı olan Visa ve MasterCard banka kartlarını kabul ediyor. Facebook Messenger'dan para gönderirken eğer iOS cihazını kullanıyorsanız, Touch ID özelliği de kullanılabildiğinin altını çizelim.

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