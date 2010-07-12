Facebook'ta 'panik tuşu'na onay

T24-

Facebook, çocuklar başta olmak üzere tüm kullanıcıların şüpheli gördükleri davranışları ihbar edebilecekleri "panik tuşu"nu devreye sokma kararı aldı.

Kullanıcılar bu tuşu kullanarak kendi anasayfalarından karşılaştıkları çocuk istismarına yönelik içeriği, saldırgan ve tehditkar mesajları şikayet edebilecek. Panik tuşunu kullanmak isteyen üyelerin önce önce eklentiyi yüklemesi gerekiyor.

Facebook ile Çocuk İstismarı ve Çevrimiçi Korunma Merkezi(Ceop)’nin ortak çalışması ile oluşturuldu. 13 – 18 yaş arası site kullanıcılarının Facebook anasayfasında, sağlanan bu yeni servis ile ilgili bir duyuru bulunacak.

Ceop Yönetim Kurulu Başkanı Jim Gamble konuyla ilgili olarak“ “ClickCeop adlı buton sayesinde Facebook kullanıcıları buton arkasındaki bütün güvenceli servislere ulaşabilecekler” diye konuştu.

Facebook geçmişte, siteyle ilişkili pedofili suçlarına karşı kayıtsız kalmakla suçlanmıştı.

Çocuk koruma ekipleri sosyal paylaşım ağı Facebook içerisindeki seks suçlarının bu yıl içinde üç kat arttığını belirtiyor. Bu yılın başlarında 17 yaşındaki Ashleigh Hall, Facebook’ta tanıştığı bir seri tecavüzcü tarafından tuzağa düşürülerek öldürülmüştü. 33 yaşındaki katil Peter Chapman, kendisini genç bir öğrenci olarak tanıtmıştı.

Ceop’un girişimiyle "panik tuşu" bazı internet sitelerinde kullanılmaya başlanmıştı. Ancak Facebook kendi ihbar sisteminin yeterli ve kullanışlı olduğunu savunmuş ve “panik tuşu”nu reddetmişti.

İngiltere, İskoçya ve Galler'de bulunan 44 polis şefi "panik butonu"nun Facebook'a konması için bir imza mektubu yollamıştı.

