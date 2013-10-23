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Dünya

Facebook'ta öğretmen-öğrenci yasağı

Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaletinde öğretmenlere, başta Facebook olmak üzere sosyal paylaşım sitelerinden öğrencileriyle arkadaş olmalarına yasak getirildi

23 Ekim 2013 02:55

Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaletinde, öğretmenlerin öğrencileriyle sosyal paylaşım sitelerinde arkadaş olmaları yasaklandı.
Bild gazetesinde yer alan habere göre, Rheinland Pfalz eyaletinde, öğretmenlerin Facebook ve benzeri sosyal paylaşım sitelerinde öğrencilerle arkadaş olmalarının yanı sıra öğrencilerin notlarını paylaşmalarına, ödev vermelerine veya gezi planlaması yapmalarına yasak getirildi.
Yasaklamaya, Facebook'un özel bilgileri değerlendiren bir platform olması gerekçe gösterilerek bunun, okulun eğitim verme görevine aykırı olduğu ifade edildi.

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