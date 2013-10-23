Facebook'ta öğretmen-öğrenci yasağı

Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaletinde, öğretmenlerin öğrencileriyle sosyal paylaşım sitelerinde arkadaş olmaları yasaklandı.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Rheinland Pfalz eyaletinde, öğretmenlerin Facebook ve benzeri sosyal paylaşım sitelerinde öğrencilerle arkadaş olmalarının yanı sıra öğrencilerin notlarını paylaşmalarına, ödev vermelerine veya gezi planlaması yapmalarına yasak getirildi.

Yasaklamaya, Facebook'un özel bilgileri değerlendiren bir platform olması gerekçe gösterilerek bunun, okulun eğitim verme görevine aykırı olduğu ifade edildi.