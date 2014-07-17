Facebook’ta ‘nişanlı’ etiketi yaptığı kızın ailesinden dayak yedi

Van’da 15 yaşındaki lise öğrencisi B.S., iddiaya göre bir sosyal paylaşım sitesinde kız arkadaşını ‘nişanlım’ olarak etiketleyince, kızın ailesi tarafından dövüldü. Burnunda kırıklar oluşan B.S.’nin babası oğlunu dövenlerden şikayetçi oldu. Kızın babası G.I. hakkında Van 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ’Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’Kasten yaralama’ suçlarından kamu davası açıldı.

Gülay Kuyucu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, olay geçen Mart ayında meydana geldi. Lise birinci sınıf öğrencisi B.S., kız arkadaşını sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta ‘nişanlım’ olarak etiketledi. Durumu öğrenen kızın ailesi saat 12.50 sıralarında okula giderek B.S.,’yi sınıftan çıkararak konuşmak istediklerini söyledi. B.S.’yi okul bahçesine çıkaran kızın ailesi, iddiaya göre otomobile bindirdikleri çocuğu bir marketin üst katına çıkararak dövdü.

Kanlar içinde okuluna döndü

Buradan kanlar içinde dışarı çıkan B.S. güçlükle okuluna gitti ve okul yönetimi tarafından hastaneye götürüldü. B.S.’nin burnunda kırık oluştuğu ve ’basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı’ belirtildi. Olayın ardından kızın babası G.I. hakkında Van 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ’Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’Kasten yaralama’ suçlarından kamu davası açıldı.



B.S.’nin babası Necmi Siyahtaş olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu yaştaki çocuklar facebookta birbirleriyle arkadaşlar. Bizim de kızımız olabilirdi. Ama bu şekilde değerlendirmememiz lazım. Okuldan alıp darp etmesi kabul edilir değil. Çocuk korkudan ölebilirdi. En azından bizim çocuğumuza oldu bir başkasına olmasın" diye konuştu.