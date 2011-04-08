facebook’ta Messi rüzgârı

T24 - Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi, sosyal paylaşım sitesi facebook’ta hesap açtı. Arjantinli yıldızın takipçilerinin sayısı 7 milyona yaklaştı.



Barcelonalı futbolcu Lionel Messi de Facebook ailesine katıldı. Son dönemlerin önemli iletişim araçlarından olan sosyal paylaşım sitelerine kayıtsız kalmayan Arjantinli futbolcu, hayranları ile direkt temas kurabilmek için Facebook’ta hesap açtı.



Dünyada yılın futbolcusu Lionel Messi, sanal aleme de hızlı girdi. Messi’nin Facebook profili açtığını duyan hayranlarının siteye hücum etmesiyle takipçi sayısı bir anda 7 milyona yaklaştı.



Pique, Iniesta, Villa ve Peter’in ardından siteye dahil olan diğer Barcelonalı olan Messi sanal alemde hayranlarını şu sözlerle karşıladı: “Hepinize merhaba. Gelen pek çok mesaj için herkese çok teşekkürler. Çok mutluyum. Bundan böyle facebook aracılığıyla daha yakın bir ilişki içerisinde olacağız.”



