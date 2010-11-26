Facebook'ta Kuran yakan öğrenci gözaltına alındı

T24 - İngiltere'de 15 yaşında bir öğrenci, İngilizce Kuran'ı yakarak dini nefreti körüklediği şüphesiyle gözaltına alındı. İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yaşayan genç kızın okul binasında çektiği videoyu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'a yüklediği iddia ediliyor.





Polis, videonun okula şikayet edildikten sonra siteden indirildiğini açıkladı. Genç kızın, Kuran'ı diğer öğrenciler izlerken yaktığı düşünülüyor.



14 yaşında bir erkek öğrenci ise başkalarını tehdit ettiği şüphesiyle gözaltına alındı. Her iki öğrenci de daha sonra polis tarafından kefaletle serbest bırakıldı.



Polis ayrıca öğrencilerin Facebook profillerinin silindiğini açıkladı. Kitapçığı basan grubun ise olaylardan sonra öğrencilerle konuşmak için okulu ziyaret ettiği biliniyor.







(BBC Türkçe'nin haberi)



