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Bilim / Teknoloji

Facebook’ta kullanıcı adı ve şifre kalkıyor

Facebook'a Account Kit sistemi geliyor...

15 Nisan 2016 10:34

Facebook F8 Geliştirici Konferansı'nda tanıtılan Account Kit sistemi sayesinde artık kullanıcı adı ve şifre girme dönemi sona eriyor. Bunun yerine geliştiriciler uygulamalarında daha basit yöntemleri kullanabilecekler.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Facebook F8 Geliştirici Konferansı'nda sosyal medya devi, geliştiriciler için üzerinde çalıştıkları birçok yeniliği tanıttı. Bunlardan birisi de kullanıcı adı ve şifre girmeyi tarihe karıştıracak Account Kit sistemi.

Geliştiricilerin en çok şikâyet ettikleri konuların başında kullanıcı adları ve şifreler ile uygulamalara giriş yaparken karşılaşılan zorluklar geliyor. Kullanıcıların farklı uygulamalar için birden fazla isim ve şifre kullanmaları genellikle hatalı girişleri de beraberinde getiriyor.

Account Kit sistemi bu zorlukların ve hatalı girişlerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Sistem sayesinde kullanıcılar e-posta veya telefon numarasıyla kayıt olup sisteme giriş yapabiliyorlar. Kayıt işlemi için sadece e-posta veya telefona gelen onay kodunun kullanılması yeterli oluyor.

Yakın zamanda Facebook ile giriş yapmayı sağlayan sitelerde yaygın olarak kullanılması beklenen Account Kit sistemi Android, iOS, mobil web ve web için geliştiriliyor.

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