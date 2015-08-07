Facebook'ta kral hakkında olumsuz paylaşımda bulundu, 30 yıl hapis cezası aldı

Tayland’da yaşayan 48 yaşındaki Pongsak Sriboonpeng ülkenin kralı Bhumibol Adulyadej hakkında Facebook’ta yaptığı olumsuz paylaşım sebebiyle 30 yıl hapse mahkum edildi.

DHA'nın haberine göre, Bangkok askeri mahkemesi Pongsak Sriboonpeng’i yaptığı altı paylaşımdaki resim ve mesajlar sebebiyle suçlu buldu ve her paylaşımı için 10 yıldan, toplam 60 yıl hapis cezası verdi ve pişmanlığı sebebiyle bu ceza yarısına indirilerek 30 yıla mahkum edildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında da bir işadamı Facebook’ta yaptığı paylaşımlar sebebiyle 25 yıla mahkum edilmişti. Sriboonpeng’e verilen 30 yıl, onu da geçerek bir rekor kırdı.

Kendisinden önceki Kral Ananda Mahidol'un henüz 20 yaşında ölmesinden sonra 9 Haziran 1946'da yeni Tayland Kralı olan Bhumibol Adulyadej, dünyanın en uzun süre tahtta kalan kralı.

Tayland Suçlar Kanunun 112. maddesi gereğince kral, kraliçe ve kraliyet ailesi mensubu bir kişi hakkında aşağılayıcı her yazı için 15 yıla kadar hapis cezası istenebiliyor. Ancak 30 yıllık bu ceza şu ana kadar verilmiş olanların en ağırı olarak nitelendirildi.