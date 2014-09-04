T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook'ta kısa süreli erişim sağlanamadı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden olan Facebook'a bir süre girilemedi

04 Eylül 2014 01:55

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya hesaplarından Facebook akşam saatlerinde büyük bir sorun yaşadı. Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı

Türkiye ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook akşam saatlerinde çöktü. Kullanıcılar Facebook'un hata vermesinin ardından diğer sosyal medya hesaplarından durumu bildirdiler.

Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar an itibariyle "Üzgünüz. Bir şeyler ters gitti." mesajıyla karşılaşıyor.

Sorunun dünya genelinde yaşandığı öğrenilirken, saat 23.00 sıralarında siteye erişim sağlandı.

 

ETİKETLER

facebookçöktüerişim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24