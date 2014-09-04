Facebook'ta kısa süreli erişim sağlanamadı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya hesaplarından Facebook akşam saatlerinde büyük bir sorun yaşadı. Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı

Türkiye ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook akşam saatlerinde çöktü. Kullanıcılar Facebook'un hata vermesinin ardından diğer sosyal medya hesaplarından durumu bildirdiler.

Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar an itibariyle "Üzgünüz. Bir şeyler ters gitti." mesajıyla karşılaşıyor.

Sorunun dünya genelinde yaşandığı öğrenilirken, saat 23.00 sıralarında siteye erişim sağlandı.