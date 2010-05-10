Facebook'ta 'içki kardeşliği' endişesi

T24

Ucuza festival

Ciddi risk

Batıdaki Rennes kentinde Mart ayında yaklaşık 4 bin ve geçen ay da Brest'te 7 binden fazla kişinin "dev aperitif partisi" için toplanmasının ardından, birlikte içme kavramı tüm Fransa'ya yayılmaya ve daha çok genci çekmeye başladı.Fransa'da gelecek haftalarda bu tip başka partiler yapılması öngörülürken, özellikle haziran sonunda Eyfel Kulesi'nin altında ve Temmuz başında kuzeybatıdaki Rouen kentinde yapılacak aperitif birlikteliğine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.Toplantı süreci her seferinde birbirine benziyor: Bir internet kullanıcısı, binlercesi katılmadan önce bir sayfa açıyor ve bir randevu yeri veriyor.Haziran’da güneybatıdaki Bergerac kentinde yapılacak ve Facebook'ta şimdiden 1800 kişi toplayan "dev aperitif"in sahibi 30 yaşındaki Pierre Labrunie, böylece kentlerde bir tür coşku yaratıldığını belirterek, "Hem de ucuza festival ortamı yaratıyoruz" dedi.Sosyolog Christophe Moreau da bu yeni akıma değişik bir yaklaşım sergileyerek, internet bireyleri ekran başına hapsetmekle suçlanırken, bu fenomenin tersini ispatladığını, gençlerin, fiziki irtibatı sanal ilişkilerden öne çıkardığını, böylece dev aperitif toplantılarıyla bir tür rövanş aldığını belirtti. Ancak yetkililer, bu akımın her zaman olumlu sonuçlanmaması dolayısıyla, özellikle kamu güvenliği açısından endişeli.Yetkililer, geçen ay Foix ve Montpellier kentlerinde yapılacak bu partileri asayiş ve sağlık riski gerekçesiyle yasakladı.Paris savcılığı da 23 Mayısta Champ de Mars'ta yapılacak partinin organizatörlerini "kalabalığın hareketlerine bağlı ciddi risk" sebebiyle uyardı.Facebook'ta "Fransa'nın en büyük aperitif toplantısı Paris'te" adı verilen toplantıya 50 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.