Facebook'ta 'hesap temizliği' başlıyor

Sosyalleşme ağı Facebook hesaplarında büyük bir temizlik başlıyor. Bakın sosyal ağ devi kimleri defterden silecek...



Özellikle son aylarda oldukça sık görülen Facebook'taki dolandırıcılık vakaları Facebook'u da rahatsız etti ve sosyal ağ devi buna karşı önlem almaya karar verdi.



Facebook blog'unda "Yakın zamanda sitede yer alan dolandırıcılık vakalarında artış fark ettik. Sahte hesaplar oluşturan siteler tarafından, kullanıcıların hesaplarına girmekte kullandığı bilgiler çalınıyor. Daha sonra bu insanların arkadaşlarından para isteniyor" şeklinde durum özetlendi.



'Dolandırıcılığa karşı sistemlerimizi geliştiriyoruz'



Facebook'tan Alok Menghrajani "Bu tür tuzaklara düşen insan sayısı düşük olsa da her türlü güvenlik riskine önem veriyoruz. Dolandırıcılıkla mücadele etmek için çabalarımızı arttırıyoruz." dedi.



Site yönetimi güvenliği arttırıyor ve gerektiğinde polise de haber veriyor. Durumu Menghrajani şöyle açıklıyor "Bu özel dolandırıcılığa karşı otomatik sistemlerimizi daha etkili olacak şekilde geliştirdik ve metotlar değiştikçe buna karşı önlemlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda güvenlik ekibimiz polisle, e-posta servis sağlayıcılarla ve endüstriden uzmanlarla suçluları tespit etmek ve yakalamak için çalışıyoruz. Para transferlerinin gerçekleştirildiği Western Union da bu konuda polisle birlikte çalışıyor ve durumu inceliyor."