Facebook'ta herşeyi paylaşmayın!

T24-

Bir sigorta şirketinin, 50 eski hırsızın üzerinde yaptığı araştırmaya göre; hırsızların çoğu soyguna gitmeden önce evde yaşayanlar hakkında bilgi topluyor.

Eski hırsız, yeni Metodist Kilisesi görevlisi Richard Taylor eski işiyle ilgili şunları söyledi:

“Eskiden bir postacı ya da sütçüden kimin evde olmadığına dair bilgi satın alabilirdiniz. Şimdi ise insanlar internet üzerinden size, ne zaman havaalanına ulaştıklarından ne zaman kahvelerini yudumladıklarına kadar her türlü bilgiyi veriyor. Facebook’ta 900 arkadaşın var yazıyor, yalan. Bir arkadaşınız varsa diğer 899’u da sizi az çok bilen insanlar.”

Sigorta şirketinin sözcüsü Pete Markey ise müşterilerini uyarıyor:

“Araştırmamız gösteriyor ki hırsızlar hala kullanılmış ve başarılı olunmuş eski yöntemlerini deniyorlar ancak zamana ayak uydurmayı da biliyorlar. Facebook ya da Twitter kullanarak Barbados adalarında yaptığınız o muhteşem tatilin havasını atmak arkadaşlarınızı etkilemenizi sağlıyor olabilir, ancak bu bilgiler aynı zamanda hırsızlar için yeterli bilgileri de içeriyor.”

Araştırma, hırsızların yüzde 68’inin soyguna gitmeden önce hedefteki ev hakkında bilgi topladıklarını ortaya koyuyor.

Eski hırsızların yüzde 12’si ise bu bilgiler için sosyal paylaşım sitelerinden yararlandıklarını söylüyorlar ve bu oran yeni hırsızlar arasında çok daha fazla olabilir.



