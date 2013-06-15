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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta 'hashtag' dönemi

Facebook’da 'hashtag' dönemi başladı.

15 Haziran 2013 12:03

Facebook’ta yeni hashtag sisteminin başlamasıyla, üyelerin metin, fotoğraf ya da video paylaşımlarında hashtag’ler kullanılabilecek.

Kullanıcılar artık Facebook üzerinde “#” işareti hashtag araması gerçekleştirebilecek, söz konusu etiketler üzerinden etkinlikleri, olayları ya da herhangi bir kampanya hakkında diğer üyelerin yazdıkları yorumları görebilecek.

Hashtag’ler, sosyal medya üzerinde konuşulan önemli olayları daha geniş kitlelere ulaştırmada büyük etki sahibi. Facebook ise yeni hashtag sistemiyle çoktan 1 milyarın üzerine çıkan kullanıcı sayısını artırmak ve pazarlama şirketlerine daha geniş reklam seçenekleri sunmayı hedefliyor.
 

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