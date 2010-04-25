Facebook'ta hakarete ilanlı özür...

T24 - Türkiye'de bir kişi, Facebook'tan hakaret ettiği avukattan gazete ilanıyla özür diledi. İnternette hakaret suçlarına karşı böyle bir uygulama ilk kez görüldü.



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Türkiye'de internet 17 yaşına girdi ve 35 milyon kişi her gün sanal alemde tur atıyor.



İnternete düşen ses ve görüntü kayıtları, binlerce skandalın fotoğrafı, şantajlar, tehditler, küfürler, hakaretler... Türkiye'de gündemden düşmeyen internet suçlarına karşı bir çığır açıldı.



Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Akif Korkmaz adlı kullanıcının kendisine hakaret ettiğini iddia eden Avukat Nilgün Tuğba Aydemir, Korkmaz’ın gazeteye ilan verip kendisinden özür dilemesini sağladı.



Türkiye’de bir ilk olan bu durum, Akif Korkmaz adlı kişinin dün Taraf gazetesine verdiği ilanla ortaya çıktı.



Korkmaz gazete ilanında, "Facebook isimli internet sitesi aracılığıyla hakaret etmek suretiyle kişilik haklarını ihlal ettiğim Av. Nilgün Tuğba Aydemir’den özür dilerim" dedi.



Daha önce Türkiye’de internet yoluyla işlenmiş hakaret suçlarında böyle bir yaptırım uygulanmamıştı.



Facebook, son günlerde yeni kişisel ayarları ve bazı bilgilerin deşifre olması nedeniyle sün günlerde eleştiriliyor.





