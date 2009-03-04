Facebook'ta hacker alarmı!

Son günlerdeki iki Facebook uygulaması, kullanıcıların kişisel bilgilerini elde etmek için benzer yöntemlere başvuruyor.



Hürriyet'in haberine göre, Facebook artık eskisi kadar güvenli değil. Kısa aralıklarla ortaya çıkan iki Facebook uygulaması, kullanıcıların kişisel bilgilerini elde etmek için benzer yöntemlere başvuruyor. İlk olarak birkaç gün önce görülen "Error Check System" uygulaması, kullanıcılara profillerinin görüntülenemediğini söyleyerek şifrelerini çalmaya çalışıyordu. Yeni uygulama ise Facebook'un kullanıcı sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle, profillerinin silinmek üzere olduğunu söyleyerek korkutuyor ve kullanıcıları gönderdiği e-postadaki bağlantıya tıklamaya teşvik ediyor. Bu bağlantıya tıklandığında ise kullanıcının şifresini elde eden hacker'lar ayrıca aynı e-posta'nın tuzağa düşen arkadaşlarına da gönderilmesini sağlıyorlar.



Son zamanlarda sıkça gündeme gelen Facebook'un kullanıcı sözleşmesi tartışmaları sayesinde meydana gelen endişeden beslenen bu ikinci hacker uygulamasının şu ana kadar kaç kişinin şifresini çaldığı bilinmiyor.



Facebook uygulamaları ile ilgili en büyük sorun, herhangi birinin Facebook için kolaylıkla uygulama yazabiliyor olması. Üstelik bu uygulamaların yayınlanması için Facebook tarafından kontrol edilmesi gerekliliği bile bulunmuyor. Bu yüzden Facebook zararlı bir uygulamayı devre dışı bıraktığı anda bir yenisi çıkıveriyor.



