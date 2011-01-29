Facebook’ta hacker alarmı

T24 - Sosyal medyada ünlülerin hayran sayfalarını hedef alan saldırılardan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ardından Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in de nasibini alması üzerine Facebook harekete geçti.



Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in fan sayfasında Zuckerberg tarafından gönderilmiş gibi görünen mesaj, şaşkınlığa yol açtı: “Hack başlasın! Facebook’un paraya ihtiyacı varsa bankalara gitmek yerine neden sosyal bir bakışla Facebook kullanıcılarının siteye yatırım yapması düşünülmüyor? Facebook, Nobel ödüllü Muhammed Yunus’un bahsettiği şekilde bir ‘sosyal iş girişimi’ne dönüştürmek mümkün değil mi? Ne düşünüyorsunuz?”

The Social Network filminde yer alan bir ifadeye gönderme yapılan mesaj, Facebok yönetimi tarafından silininceye kadar 1800 ‘beğeni’ ve 500’den fazla yorum aldı.



Facebook yönetiminin önlemi

Facebook yönetimi, Mark Zuckerberg'in resmi fan sayfasının saldırıya uğraması üzerine harekete geçti. Kullanıcı sayfalarının bundan sonra HTTPS yöntemiyle daha güvenli hale getirileceği açıklandı. Yönetim, önümüzdeki haftalarda devreye girmesi beklenen yeni önlemlerle kullanıcılara HTTPS seçeneğinin sunulacağını duyurdu. Açılımı HyperText Transfer Protocol Secure“ olan HTTPS, Hiper Metin Transferi Protokolü – güvenli anlamına geliyor.



Uzmanlar ne öneriyor?

Sosyal medya platformlarında bu hafta içinde yaşanan benzer olaylara dikkat çeken uzmanlar ise kullanıcıları önlem almaya çağırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Facebook sayfasında hafta başında yer alan, “2012 seçimlerinde aday olmayacağı” mesajı siyaset ve medya dünyasında büyük şaşkınlığa neden olmuştu. Uzmanlar, bunun için, AppStore'dan iPhone, iPod Touch ve iPad'lere yüklenebilen ve kullanıcı adı ve şifreyle girilebilen her türlü hesabın denetlenebileceği WISeID uygulamasını öneriyorlar.





