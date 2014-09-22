Facebook'a haber akışı yeniliği geliyor

Facebook sosyal ağı daha hareketli hale getirmek için haber akışına yenilik getiriyor. Trende uygun yazan herkes Facebook'u her açtığında listenin ilk sırasında yer alarak haber akışında tepeye oturacak.

Firma, yeni sistemde kullanıcılar bir yazıyı beğendiklerinde, popüler konuları hesaba katacağını söyledi. Getirilecek yenilikte; bir arkadaşınız Facebook'ta trend olan bir konuyla ilgili bir gönderi paylaştığında bu gönderi, onu daha kolay görmeniz için haber kaynağınızın üst tarafında gösterilecek. Aynısı ilk paylaşıldığında beğenme, yorum ve paylaşımları üzerine çeken, ancak sonradan düşen gönderiler için de geçerli olacak.

Facebook'un bu yeniliği yapmaktaki amacı, sadece belirli bir süre için önem taşıyan (örneğin bir maç izlerken) gönderileri görünür hale getirmek, bunun yanında bir iki gün içinde önemini kaybeden gönderileri ortadan kaldırmak. Güncellemelerinin zamanlamasının iyileştirilmesi, "katılım" oranını artırabilir. İlk testler, gerçek zamanlı gönderilere gelen beğenme, yorum ve paylaşımların yüzde 6 daha fazla olduğunu gösteriyor.