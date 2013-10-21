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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta küresel çapta bağlantı sorunu yaşandı

Facebook'ta bir fotoğrafın altına ya da iletiye yorum yapılamıyor, beğeni yapılamıyor, gönderiler silinemiyor, bildirim yapılamıyor. Bununla beraber sayfa güncellenmiyor

21 Ekim 2013 19:20

1 milyarı aşkın Facebook kullanıcısı yaklaşık iki saattir hesabıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşıyor. Kullanıcıların Twitter ve diğer sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlara göre hesabına girebilen kullanıcılar, güncelleme ve paylaşım fonksiyonlarında problemlerle karşılaşıyor.

Kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre bir fotoğrafın altına ya da iletiye yorum yapılamıyor, beğeni yapılamıyor, gönderiler silinemiyor, bildirim yapılamıyor. Bununla beraber sayfa güncellenmiyor.

Yabancı kaynaklara göre tüm dünyada 1 milyarı aşkın kullanıcının karşılaştığı sorunla ilgili şirketten henüz bir açıklama gelmedi.

Facebook'ta yaşanan problemden bir örnek:

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