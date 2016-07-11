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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta 'gizli mesajlaşma' dönemi başlıyor

Yeni 'gizli mesajlaşma' özelliği sayesinde artık gönderilen mesajlar kullanıcının belirlediği sürenin sonunda kendi kendine yok olacak

11 Temmuz 2016 23:09

Facebook, anında mesajlaşma uygulaması Messenger’ın gizli mesajlaşma özelliğini test etmeye başladığını duyurdu. Sadece tek cihazda kullanılabileceği ifade edilen gizli mesajlaşma sohbet penceresinde, gönderilen mesajlar kullanıcının belirlediği sürenin sonunda kendi kendine yok oluyor.

Onedio'nun haberine göre, Facebook’un blog paylaşımıyla duyurusunu yaptığı yeni gizli mesajlaşma özelliği, ilave güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için iyi haber olarak yorumlandı.

Facebook’un Secret Conversations adını verdiği gizli mesajlaşma özelliği uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor.

Mesajı gönderen kişiyle alan kişinin görüntüleyebildiği sohbet penceresi, sıradan Messenger sohbeti içindeki bir sekmeye tıklayarak açılıyor.

Bu gizli mesajlar, karşı tarafın hem tablet hem de akıllı telefon kullanıyor olması durumunda, bu cihazlardan sadece birinde görüntülenebiliyor. Bu mesajlaşma penceresinde GIF veya video gibi içerikler desteklenmiyor.

Mesajın ne kadar süreliğine görüntülenebileceğini de seçmek mümkün. Saniyeler, dakikalar veya saatler olarak belirleyebileceğiniz sürenin sonunda mesaj yok oluyor. Şimdilik test aşamasında olan servisin yaz aylarında tüm kullanıcılar için hizmete girmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

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