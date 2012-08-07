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Yaşam

Facebook'ta gerçek kumar oynanacak

Kumar oyunlarına çocukların erişememesi için düşünülen 18 yaş filtresi kolaylıkla aşılabiliyor

07 Ağustos 2012 21:46

Facebook, gerçek parayla oynanan kumar oyunlarını hayata geçirdi. ‘Bingo Friendzy’ Facebook’taki ilk gerçek para kullanan oyun oldu. Facebook ise bu gibi oyunların çoğalacağını açıkladı.

 

Çocukların Facebook üzerinden kolayca kumar oyunlarına ulaşabilecek olması endişeleri de beraberinde getirdi. Özellikle ‘Bingo Friendzy’ adlı oyunun çizgi film karakterlerini andıran grafikleri, çocukların ilgisini çekmesinden korkuluyor.

 

Facebook, bu sorunu aşabilmek için oyunlar için 18 yaş filtresi kullanmayı planlıyor. Ancak çocuklar bu engeli kolaylıkla aşabilirler.

 

Facebook’un en önemli oyun yaratıcısı Zynga, oyunlarının gerçek parayla oynanan versiyonlarını önümüzdeki yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

 

Facebook’un üyelerinden para alarak oyun hizmeti sağlaması büyük bir adım olarak görülüyor.

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