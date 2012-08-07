Facebook'ta gerçek kumar oynanacak

Çocukların Facebook üzerinden kolayca kumar oyunlarına ulaşabilecek olması endişeleri de beraberinde getirdi. Özellikle ‘Bingo Friendzy’ adlı oyunun çizgi film karakterlerini andıran grafikleri, çocukların ilgisini çekmesinden korkuluyor.

Facebook, bu sorunu aşabilmek için oyunlar için 18 yaş filtresi kullanmayı planlıyor. Ancak çocuklar bu engeli kolaylıkla aşabilirler.

Facebook’un en önemli oyun yaratıcısı Zynga, oyunlarının gerçek parayla oynanan versiyonlarını önümüzdeki yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Facebook’un üyelerinden para alarak oyun hizmeti sağlaması büyük bir adım olarak görülüyor.