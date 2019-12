Facebook'ta en çok neler paylaşıldı?

T24- Yarım milyarlık kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu konumundaki Facebook, yıllık raporunu yayınladı. Facebook'ta en çok tartışılan ve paylaşılan kavramların yer aldığı listeye göre insanlar siyasetle ilgilenmiyor. Ancak, Haiti depremi ve Şilili madencilerin yeraltında kalmaları gibi dünya çapında gelişen olaylara karşı "hassasiyet" gösteriyorlar.



Facebook, bu yıl belki de en çok işittiğimiz, en çok haberi yapılan internet sitelerinin başında geliyor. Sayıları 500 milyonu aşan Facebook kullanıcılarının arkadaş ağında paylaştığı mesajlar, sosyal medyanın toplumun nabzını ve ilgi alanlarını yansıtması bakımından dikkatle incelenmeyi gerektirdiğini ortaya koyuyor.

Durum güncellemelerinde en çok geçen 10 kavram, kullanıcıların siyasete sırt çevirdiğini, daha ziyade renkli ve magazin konularının ilgi topladığını sergiliyor. Facebook raporunda ilk 10'a giren Haiti ve Şili'deki madencilerse bir başka gelişmeyi, dünyanın hangi köşesi olursa olsun yaşanan gelişmelerin insani hassasiyeti harekete geçirdiğini vurguluyor.



İşte sırasıyla Facebook'ta en çok tartışılan, en çok paylaşılan 10 kavram:



HMU





HMU, "Hit me up"ın, Türkçesiyle „benimle irtibata geç“ ifadesinin kısaltılmış hali. HMU, SMS'ler, cep telefonlarının kısa mesajlarıyla hemen her dilde yaygınlık kazanan ve özellikle gençlerin çok tuttuğu kısaltma özelliğinin ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor. 2009 yılının Mayıs ayında günde 20 mesaj HMU ifadesini içerirken bu rakam her geçen gün, her geçen ay adeta çığ gibi büyüdü. HMU öylesine tutuldu ki, 2010 içinde kullanımı her ay yüzde 75'lik artış kaydetti. Öyle ki 2010 sonunda her gün 80 bin kişi bir başka Facebook kullanıcısına 'benimle irtibata geç' demek için yalnızca HMU yazar olmuştu.

Dünya Kupası



2010 yılının en büyük spor olayı Dünya Kupası'nın 2010'da Facebook'ta en çok kullanılan kavramlar arasına yerleşmiş olması hiç de şaşırtıcı değil. Facebook kullanıcıları, milli takımlarına sanal ortamda da mesajlarıyla destek verdiler. Turnuvanın başlangıcı ve bitişi, mesajların da en çok kızıştığı günler oldu. 1.5 milyon durum güncellemesiyle açılan Dünya Kupası, 1.3 milyon durum güncellemesiyle kapandı. Dünya Kupası'nın son günlerinde Facebook kullanıcılarının heyecanı da doruktaydı: Mesajların yarısından fazlası Dünya Kupası içerikliydi.



Filmler





Facebook durum güncellemelerine damgasını vuran filmler, kullanıcı kitlesinin daha ziyade hangi yaş grubunda yoğunlaştığını da ortaya koyuyor. "Toy Story 3", " Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma (The Twilight Saga: Eclipse)", "Başlangıç (Inception)", "Alice Harikalar Diyarında (Alice in Wonderland" ve "Demir Adam 2 (Iron Man 2)" Facebook kullanıcılarının en çok tartıştığı filmlerin başında geldi.

iPad ve iPhone 4

Bu yıl teknoloji dünyasına damgasını vuran firmalardan biri de Apple idi. Mayıs ayında çıkarılan tablet bilgisayar iPad'in ardından iPhone 4 de büyük ilgi gördü. İki cihazın başarısı Facebook rakamlarına da yansıdı. 25 milyonu aşan durum güncellemesinde iPad ve iPhone geçti.



Haiti depremi





12 Ocak'ta Haiti'de meydana gelen deprem, Haiti kökenli ABD'li ünlülerin de etkisiyle uzun sure dünya kamuoyununun gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Korkular ve kaygılar durum güncellemelerinde paylaşıldı. Deprem haberinin duyulmasından sonra konunun dakikada 1.800 mesajda geçmesi, Facebook kullanıcılarının bu doğal faciaya duyduğu ilgiyi de ortaya koydu.

Justin Bieber

Facebook'ta daha geçen yıl başlayan Justin Bieber tutkusu bu yıl daha da yayıldı. Henüz 15'indeki Justin Bieber, peş peşe patlattığı yeni albüm, single ve video klipleriyle de ilgiyi körükledi.



Oyunlar





Facebook'a özel oyunlar, bağımlılık yapan yönleriyle durum güncellemelerinde de ilk 10'a girdi. Sevilen çiftlik oyunu FarmVille'e ocak ayında bir tür sosyal topluluk özelliği getiren "barn-raising" özelliği, en çok paylaşılan kavramlardan oldu. FarmVille'in üreticisi Zynga'nın haziran ayında çıkardığı FrontierVille de durum güncellemelerinde sıklıkla geçti.



Şilili madenciler





69 gün boyunca yer altında mahsur kalan 33 Şilili madencinin kurtarılması, dünyanın hemen her ülkesinde ilgiyle izlendi. Kurtarma operasyonunun sonunda durum güncellemelerinde geçen farklı dillerde geçen madenciler kelimesi milyonlara ulaştı.



Airplanes





Hayley Williams'ın B.o.B (Bobby Ray Simmons) ve Eminem'le birlikte seslendirdiği "Airplanes" 2010'da Facebook durum güncellemelerinde en çok geçen bir başka kavram oldu.



2011





2011, 2010'un sonuna yaklaşıldıkça daha fazla durum güncellemelerinde ifade edilir oldu. Facebook kullanıcıları, geçen yıllarda olduğu gibi arzu, umut ve planlarını arkadaşlarıyla paylaşırken 2011'e de yer verdiler.