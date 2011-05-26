Facebook'ta en çok düşülen 9 tuzak

T24 - Facebook, geçtiğimiz günlerde dolandırıcıları engellemek amacıyla yeni bir güvenlik duvarı oluşturdu. Ancak pek çok insan bu önlemlerin istenmeyen mesajların yayılmasını engelleyeceğinden ve dolandırıcıları kullanıcıları kandıracak yeni yollar bulmaktan caydıracağından şüphe duyuyor.



Hepimiz Facebook’ta arkadaşlarımızdan garip bir şekilde gayri şahsi nitelikte olan ve tuhaf yazım yanlışlarıyla dolu mesajlar ya da profilinize kimlerin baktığını gösterdiğini ileri süren karşı konulamaz uygulama istekleri ve benzerlerini mutlaka almışızdır. Bu dümenler bazen oldukça aşikar ve sakınması kolay olabiliyorlar. Ancak bazen de haince tasarlanmış ve kolayca inanabileceğimiz hileler olabiliyor. Facebook’un güvenlik önlemlerine rağmen, güvenli bir sosyal ağ tamamen kullanıcıların eline bakıyor.



Facebook’ta en çok karşılaşılan 9 temel tuzağı ve bu tuzaklara düştüğünüzde neler olabilir?





KLİK KORSANLIĞI



Facebook’taki dolandırıcılar, kullanıcıları çarpıcı başlıklarla süsledikleri ‘gerçek olamayacak kadar güzel’ tekliflerini adres çubuğuna kopyala-yapıştır yöntemiyle yazdırıp kandırabiliyorlar. Bu hain kodlar bir kez bilgisayarınıza bulaştığında klik-korsanları sizin hesabınızı kontrol altına alıp arkadaşlarınıza da spam mesajlar yollayarak dolandırıcılıklarını bir ileri düzeye taşıyabiliyorlar. Örneğin, Bin Ladin’in ölümünden hemen sonra klik-korsanları büyük bir hızla Bin Ladin’in ölüm fotoğrafları ve videosuna ulaşmayı sağlayan bir klik tasarısı yaydılar.





SAHTE ANKETLER



Sizi Facebook dışına yönlendiren birreklama ya da anlete tıkladığınızda hemen sayfayı kapamanız sizin yararınıza olacaktır. Sahte bir testi çözdüğünüzde dolandırıcıların komisyon kazanmasını sağlamış oluyorsunuz. Bazen testler, sonuçları görebilmeniz içn cep telefon numaranızı isteyebilir ve eğer dolandırıcılar telefon numaranıza ulaşırlarsa hesabınızdan para çekebilirler.





ŞİFRE DOLANDIRICILIĞI



Bu dolandırıcılar kimlik bilgilerinizin (kullanıcı adı, şifre ve çoğu zaman daha fazlası) peşindedirler. Profilinizi ele geçirip diğer hesaplarınıza erişimi açabilirler. Bu tarz dolandırıcılıkların farkedilmesi zor olabilir, özellikle kimlik hırsızları Facebook’un giriş sayfasına benzer bir sayfa düzenledilerse.





SAHTE E-POSTA YA DA MESAJ



Facebook, kullanıcılarının dolandırıcılardan ‘The Facebook Team’ ya da ‘Facebook’ başlığı altında gelebilecek e-postalar ve mesajlar konusunda tetikte olmalarını öneriyor. Bu mesajlar genelde hemen işlem gerektirebilirler ve kullanıcıdan hesap güncellemesi talep edebilirler. Sıkça kötü amaçlı yazılımlar veya virüs içeren ek dosyalar içerirler hatta kullanıcı adınızı ve şifrenizi bile isteyebilirler. Facebook’un bu konuyla ilgili verdiği en iyi tavsiye ise gönderici sahtekarlığını bildirip mesajları hiçbir işlem yapmadan silmek.





PARA TRANSFER DOLANDIRICILIĞI



Eğer bir arkadaşınızın çaresizce acil para talebinde bulunduğu bir Facebook chat mesajı ya da duvar yazısı alsanız doğal olarak yardım etmek isteyebilirsiniz. İşte bu sahteciliği iğrenç yapan şey tam olarak bu. Amaç, Western Union ya da başka bir servis kullanarak bu sahtekarlara para transferi gerçekleştirmenizi sağlamak.





SAHTE ARKADAŞLIK TALEBİ



Facebook’un bot koruma önlemlerine rağmen malesef tüm arkadaşlık istekleri gerçek şahıslardan gelmeyebiliyor. Bazı Facebook hesapları sadece daha geniş dolandırıcılık bağlantıları sağlamak ya da kullanıcılardan kişisel bilgi almak amacıyla oluşturuluyorlar. Bu yüzden kimin arkadaşlık isteğini kabul ettiğinize dikkat edin.





SAHTE SAYFA DOLANDIRICILIĞI



Artniyetli sayfalar, gruplar ve etkinlik davetleri, kullanıcıları Facebook’un taciz olarak nitelendirdiği eylemleri yapmaları konusunda katakulliye getirmeyi amaçlarlar. Örneğin, sahte bir davet onu tüm arkadaşlarınıza iletmeniz ya da duvarlarına spam içeren mesajlar yazmanız karşılığında size bir ödül teklif edebilir. Dolandırıcılar bazen de klik-korsanlığı ya da kimlik hırsızlığı için sahte sayfalar oluşturabilirler.





HİLELİ UYGULAMALAR



Bugünlerde Facebook’ta artniyetli uygulamalar oldukça yaygınlaşmış halde. Bunlar, kimlik avcılığı, kötü amaçlı yazılım, klik-korsanlığı ve para transfer dolandırcılığı için hazırlanmış bir kılıf görevi görebilirler. Genellikle bu uygulamalar kullanıcıların ‘İzin ver’e tıklamalarını sağlayacak derecede gerçekçi ve ikna edici olabilirler. Bununla birlikte bu artniyetli uygulamalar bu izni, arkadaş ağınıza istenmeyen mesajlar göndermek üzere de kullanabilirler. Örneğin, son zamanlarda türeyen ‘Facebook Shutdown’ uygulaması Facebook’un tüm inaktif hesapları sileceğini iddia ederek kullanıcıları bu uygulama yoluyla hesaplarını konfirme etmeleri konusunda kandırmaya çalışıyor.





KOOBFACE SOLUCANI



İlk olarak 2008’in sonlarında peydahlanan Koobface solucanı siteden şimdiye dek en çok temizlenen virüs fakat Facebook hala kullanıcılarını temkinli olmaları konusunda uyarıyor. Koobface, Adobe Flash Player güncellemesi bağlantısı içerdiğini iddia ederek Facebook gibi sosyal ağ sitelerinde dolaşarak yayılıyor. Aslında bağlantıya tıkladığınızda bilgisayarınızı bozacak kötü amaçlı bir yazılım yüklemiş oluyorsunuz ve bu yazılım Facebook profilinizi çalarak tüm arkadaşlarınıza bu hain bağlantıyı yolluyor.Bu solucan en çok Windows kullanıcılarını etkiliyor.



