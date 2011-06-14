Facebook'ta 'doyma noktası'na ulaşıldı mı?

T24 - Son veriler, ABD, İngiltere ve Rusya dahil, çeşitli ülkelerde geçen ay Facebook kullanıcılarının düşüş kaydettiğini gösteriyor.

Facebook'un artık yerleşmiş olduğu ve yaygın olarak kullanıldığı bazı Batı ülkelerinde "doyma noktasına geldiği" yorumları yapılıyor. Halen 700 milyona yakın kişinin, bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde 10'unun, Facebook hesabı var.

Sosyal paylaşım siteleri arasındaki eğilimleri izleyen bir danışmanlık grubu, Mayıs ayında ABD'deki Facebook kullanıcılarının 6 milyon azaldığını açıkladı. Grup, İngiltere, Kanada, Norveç ve Rusya'da da Facebook kullanımının düştüğünü bildirdi.

Bütün bu ülkelerde Facebook artık iyice yerleşmiş olduğu için, sosyal paylaşım sitesinin kimi ülkelerde artık daha fazla yaygınlaşmayacağı saptaması yapıldı. Araştırmacılar, bir aylık verilere dayanarak fazla ileri varsayımlarda bulunulmaması gerektiğini belirtmekle birlikte, birçok ülkede Facebook'un büyümesinde yavaşlama olduğuna dikkat çekiyorlar.

Son iki ayda Facebook'un dünya çapındaki büyümesinde de yavaşlama gözlendiği belirtilmekte. Araştırmacılar, bir ülkede nüfusun yaklaşık yarısı Facebook'a abone olduğunda, doğal bir sınıra varılmış olduğunu düşünüyorlar.

Facebook'un yaygın olduğu ülkelerden Türkiye'deyse, kullanıcıların yıllık artış oranı yüzde 25,1 oldu ve Mayıs ayında 28,2 milyona ulaştı. Türkiye'deki Facebook kullanımı, dünya sıralamasında, ABD, Endonezya, İngiltere'den sonra, dördüncü sırada yer alıyor.

Yeni yeni Facebook kullanımı yaygınlaşan ülkelerden biri olan Brezilya'da geçen ay, sosyal paylaşım sitesini kullananların oranının yüzde 10 arttığı bildiriliyor. Hindistan da Facebook merakının büyük artış gösterdiği ülkelerden bir diğeri.