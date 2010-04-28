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Yaşam

Facebook'ta devrim gibi uygulama

Facebook sanal alemde devrim sayılabilecek bir uygulamaya imza atmak üzere...

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Facebook sanal alemde devrim sayılabilecek bir uygulamaya imza atmak üzere...

Dünyanın en ünlü ve önemli sosyal ağı Facebook , internetin her alanında herkesin birbiriyle iletişimde kalabileceği devrimsel nitelikteki projelerini açıkladı.

Facebook, kullanıcılarının birbirleri ile iletişim kurmalarını/iletişim halinde kalmalarını ve aralarında bir şeyler paylaşmalarını sağlayan sosyal bir platform. Yani Facebook, insanlar ile o insanların, içerikler (videolar, fotoğraflar, sayfalar vs.) ve diğer insanlar ile olan; beğeni, hayran olma, paylaşım vs. gibi etiketler ile tanımlanan, etkileşimlerini/aktivitelerini sağlayan ve bu sağlamayı gerçekleştirmek için farklı türdeki türlü türlü veriyi kendi veritabanlarına kayıt eden bir platform.

Facebook, henüz İnternet ve Dünya ile eşdeğer değil, ancak sosyal ağın CEO'su Mark Zuckenberg'in bunun için dahice bir planı var: her tarafta 'Beğen' butonları.

Facebook, herbir kullanıcının neredeyse tüm web deneyimini temsil edecek olan büyük resmini tamamlamak için, Facebook'taki ve herbir web sitesindeki aktivitelerini, bir yap-boz parçası gibi görüp , bu parçaları büyük resme yerleştirecek yeni projelerini/servislerini 3 başlık altında (Social Plugins, Open Graph Protocol, Graph API ) tanıttı.

Daha çok geliştiricileri ilgilendiren bu 3 başlık içinde, son kullanıcı ile temas halinde olacak ve kullanıcının kendi büyük resmine ait parçaların oluşması için tıklaması gereken buton ise; "Like" (Beğen) butonu.

Bu butonu barındıran internet siteleri sayesinde, herhangi facebook kullanıcı, herhangi bir yerde okuduğu yazıyı, haberi ya da gördüğü fotoğrafı beğenebilecek. Bu aktivitesi de 'facebook connect' uygulaması sayesinde kendi profilinde gözükebilecek. İnsanların beğenilerinin internette birbirini etkilediğini düşünürsek bu, gayet manipüle edici bir hareket.

Zuckenberg, Facebook dışındaki sitelerde bulunan 'Beğen' butonunun 24 saat içerisinde bir milyardan fazla kez kullanılacağını öngörüyor. Ancak bu yeni uygulamalar da kullanıcılar için gizlilik açıklarını da beraberinde getiriyor. Facebook, bu konuda henüz bir değişiklik yapmış değil.
 

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