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Yaşam

Facebook’ta dedikodunun sonu kötü bitti

Denizli'de eski iş arkadaşının dedikodusunu yapan kişinin iş akdi feshedildi, temyize giden karar Yargıtay tarafından onandı

20 Mayıs 2017 16:16

Facebook’ta mesai arkadaşının dedikodusunu yaptığı ortaya çıkan işçi işten atıldı.

Denizli’de meydana gelen olayda, bir çalışan, kendisine tahsis edilen iş yerindeki bilgisayardan sosyal paylaşım sitesine girdi.

Aynı iş yerinden bir süre önce çıkarılan arkadaşı ile Facebook üzerinden mesajlaşmaya başlayan işçi, bir süre sonra, bilgisayarı ve Facebook’u açık bırakarak masasından ayrıldı.

Gelen mesaj seslerinin gürültüsünden rahatsız olan başka bir çalışan, bilgisayarı kapatmak istediği esnada büyük şok yaşadı. Bilgisayarı kullanan mesai arkadaşı ile daha önce işten atılan kişiyle birbirlerine gönderdikleri mesajlarda; kendisine, annesine, personel amirine hakaret eden ibarelerin yazılı olduğunu gördü. Hemen paylaşımların çıktısını alan işçi, Facebook mesajlarını personel amirine iletti. Bunun üzerine sosyal paylaşım sitesinden arkadaşlarına hakaret ettiği öne sürülen işçi işten çıkarıldı.

İşçinin tazminat ve alacak davasında son sözü söyleyen Denizli İş Mahkemesi, söz konusu Facebook mesajlarının davacının iş akdinin haklı sebeple feshedildiğine hükmetti. İşçi tarafından temyiz edilen karar Yargıtay tarafından onandı.

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