Facebook'ta "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği iddiasıyla tutuklandı

Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım hesabında hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan 35 yaşındaki F.K., hakaret kastının olmadığını, aynı sözü kardeşi içinde kullandığını söyledi.

İşsiz olan F.K., iddiaya göre Facebook hesabında geçen 18-20 Kasım ve 31 Ocak tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çocukları hakkında küfür ve hakeret içerikli paylaşımlar yaptı. Bu nedenle gözaltına alınan F.K. geçen 6 Haziran'da adliyeye çıkarıldı ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Isparta'da yaşadığı dönemde Dolunay Partisi'nin İl Başkanlığı'nı yaptığını söyleyen F.K., paylaşımlarını devlet büyükleri aleyhine düşünerek yapmadığını savundu. O sıralarda tecavüzcüler ile ilgili bir yasa teklifinin Meclis gündeminde olduğunu belirten F.K., "Çıkarılan bir yasaya ilişkin tepkimi ortaya koymak için paylaşım yaptım. Zaten söz konusu paylaşımlar da bana ait değildir. Başkalarının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları kopyalayıp kendi hesabım üzerinde ben paylaştım. Yanlış anlaşıldığım için pişmanım. Hakaret kastım yoktur. Oradaki sözü ben kardeşime bile söylerim" dedi.

Hümeyra Pardeli (DHA)