Facebook'ta çocuk pornosu skandalı

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook’ta beliren çocuk pornosu içerikli video, büyük bir skandala yol açtı. Videonun 16 binden fazla kullanıcı tarafından paylaşılması ve 4 bin kere ‘beğenilmesi’ sosyal medya ağının itibarını sarsarken büyük bir tepkiye neden oldu.



Üye sayısı bir milyarı aşan Facebook, site tarihindeki en büyük skandallardan biriyle karşı karşıya. Cuma günü sosyal ağda beliren çocuk pornosu videosu, 16 bin kullanıcı tarafından paylaşıldı, 4 bin kez ‘beğenildi.’

Facebook’ta bir çocuk pornosu videosunun dolandığını fark eden kullanıcılar neye uğradıklarını şaşırırken, tepkilerini Twitter’da attıkları mesajlarda ortaya koydular.

Facebook, her ne kadar videoyu kısa bir süre içinde kaldırsa da, çok sayıda kullanıcı videonun ekran görüntülerini alarak yaşanan rezaleti diğer sosyal medya ağlarında duyurdu.

İnternette çok büyük tepki uyandıran olayın ardından, Twitter’da videoda yer alan ve küçük bir kızı taciz eden adamın yakalanması için çağrılar yapıldı.

Ne kadar hızlı kaldırıldı?



Facebook, büyük tepkiye neden olan videonun kaldırılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bizim için sayfamızdaki insanların güvenliğinden daha önemli bir husus olamaz. Söz konusu videonun Facebook’ta yeri yok... Çocuk pornosuna karşı toleransımız yok, bu tür içeriklerin önlenmesi ve kaldırılması konusunda çok dikkatliyiz... Video hakkında kısa zamanda bilgi verilmesi ve kaldırmış olmamız memnun edici” denildi.

Independent sitesinin haberine göre, Facebook’un savunması kimseyi tatmin etmiş değil. Site, iki yıl önce aşılması neredeyse imkansız olan ‘güvenlik duvarı’ oluşturduğunu açıklamıştı.

Facebook, Mayıs 2012’de Microsoft’un geliştirdiği ve görüntüleri çok hızlı bir şekilde taramadan geçiren PhotoDNA yazılımı kullanmaya başladı. Şirket, her gün sayfaya yüklenen 200 milyon fotoğraf arasında, özellikle 12 yaş altı çocukların görüntülerini içeren fotoğrafların ayıklanabildiğini açıklamıştı.