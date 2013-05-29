'Facebook'ta cinsel ayrımcılığa son' kampanyası

Binlerce Facebook kullanıcısı, cinsel ayrımcılık olarak niteledikleri paylaşımlara karşı daha sert önlemler alınması talebiyle protesto kampanyası başlattı. Tecavüz ve kadına yönelik şiddeti olumlu gösteren paylaşımlarla mücadeleyi amaçlayan kampanyaya 50 binden fazla kişi twitter mesajlarıyla destek verirken, beş bin kişi de bu tür paylaşımların çevresinde reklamları yayınlanan şirketlere elektronik posta mesajları gönderdi.

Facebook, cinsel ayrımcılığı, tecavüzü ve kadına yönelik şiddeti öven pek çok paylaşımı sayfalarından sildi.



Binlerce imza



Aynı konuda, internette açılan bir elektronik dilekçeye 220 binden fazla kişi imza koydu. Kampanya'nın destekçileri, Facebook'a gönderdikleri açık mektupta, 'Facebook'ta tecavüz ve şiddet içeren paylaşımlara karşı acil, kapsamlı ve etkili önlemler alınmasını' talep ettiler. Ayrıca, Facebook kullanıcıları, bu tür paylaşımların bulunduğu sayfalarda reklamları yayınlanan şirketlere elektronik posta mesajları göndererek protesto etmeye teşvik ediliyor. Açık mektupta belirtilen şirketlerden bazıları Sky, American Express ve Dove kozmetik ürünleri.

Kırktan fazla kadın örgütü ve bireysel destekçinin başlattığı son kampanyanın öncüleri Amerika Birleşik Devletleri merkezli kadın örgütü Women, Action and the Media (WAM) ve kadınların karşı karşıya kaldıkları ayrımcılığı paylaşmalarını sağlayan İngiltere merkezli twitter hesabı Everyday Sexism Project.



Kampanyanın nedeni 'hüsran'



Everyday Sexism Project kurucusu Laura Bates, kampanyanın ortaya çıkış nedenini 'pek çok kadının duyduğu hayal kırıklığı ve hüsran' diye niteledi. Bates, bir milyardan fazla kullanıcısı bulunan bir platformu kontrol altında tutmanın çok kolay olmadığını bildiklerini ifade etti ancak ayrımcı ve şiddet içeren sayfalarla ilgili şikayetlerin bugüne dek fazla bir sonuç getirmediğine dikkat çekti.

Facebook, 'nefret, şiddet ve ayrımcılık' içeren paylaşımların sitede yeri olmadığını açıkladı ancak bazı kullanıcılar tarafından bu kategoride görülen kimi paylaşımların, Facebook'un kullanım şartlarını ihlâl etmediğini savundu.