Facebook'ta chat yapıyor diye üvey babası kalbinden bıçakladı, annesi şikâyetçi olmadı!

Bursa’da üvey baba, sosyal paylaşım sitesinde erkeklerle yazıştığını ileri sürdüğü 17 yaşındaki kızını, kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız yoğun bakıma alınırken, şahit olarak ifadesi alınan 3 çocuk annesi, kocasından şikâyetçi olmadığını söyledi.

Öte yandan zanlının 2 ayrı Facebook hesabının bulunduğu, birinin ise uygunsuz içerik nedeniyle kapandığı iddia ediliyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçe Adnan Menderes Mahallesi Akgün Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İşten eve geldikten sonra 17 yaşındaki üvey kızı A.S.’nin sosyal paylaşım sitesi üzerinden erkeklerle yazıştığını gördüğü iddia eden 37 yaşındaki C.K. sinirlendi. Zanlı C.K., mutfaktan aldığı bıçağı tartıştığı üvey kızı A.S.’nin kalbine sapladı. Kanlar içinde kalan genç kız, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan C.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, öfkeli üvey babayı evde gözaltına aldı. İfadesi için karakola götürülen C.K., üvey kızını Facebook’ta erkeklerle chat yaparken yakaladığı için bıçakladığını, onu daha önce de bu konuda uyardığını söyledi.

Karakoldaki ifadesinin ardından şüpheli C.K., detaylı ifadesi alınmak üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’na götürüldü. Yüzünü kapatarak içeri giren babanın ardından karakola getirilen 3 çocuk annesi Ş.K., kocasından şikayetçi olmadığını söyledi. Polisin şahit olarak ifadesini aldığı ve şubeye çocuklarıyla birlikte gelen anne Ş.K., olayın erkek meselesi yüzünden yaşandığını ve kızının Facebook kullandığını söyledi.

Kendisi hesabı kapatılmış!

Bu arada aynı sosyal paylaşım sitesinde iki ayrı hesabı bulunan üvey baba C.K.’nın, profilinde küçük oğlu ile fotoğrafı bulunan adresinin uygunsuz içeriklerden dolayı 15 Kasım 2011 tarihinde 14 gün arayla kapatıldığı iddia edildi. Şüpheli C.K.'nın hesabında, bunu ifade eden bir mesaj paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Zanlı üvey babanın, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.