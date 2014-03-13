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Dünya
Deutsche Welle

Facebook'ta casusluk iddiası

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in, popüler sosyal paylaşım platformu Facebook üzerinden bilgisayarlara sızdığı öne sürülüyor.

13 Mart 2014 15:45


NSA skandalını ortaya çıkaran Edward Snowden'a yakın isimlerden gazeteci Gleen Greenwald tarafından hazırlanan internet portalı “The Intercept”, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın Facebook sayfası üzerinden hedef kişilerin bilgisayarlarına sızdığını öne sürdü.

Portalda, NSA'in, kendi bilgisayarlarını Facebook'un sunucusu içinde kamufle ederek, hedef kişilerin bilgisayarlarına sızdığını, söz konusu kişilerin Facebook hesaplarını açmalarıyla, NSA'in da söz konusu kişilerin bilgisayarlarına erişebildiğini öne sürdü. Haberde, NSA'in bu yolla Facebook sayfa görüntüsü şeklinde bir casus yazılım kullandığını belirtti.

Casus programla bilgisayardaki kişisel verilere erişim imkânı olduğuna dikkat çekilirken, yine görüntü ve ses kaydı yapılabildiği öne sürüldü. İnternette böylesi saldırılar, internet sayfası üzerinden gerçekleştiği için 'Man on the side' olarak tanımlanıyor. The Intercept, böylesi saldırıların terör zannı bulunan internet sayfaları için yapıldığını da belirtti.

Facebook'un bir sözcüsü, internet portalının öne sürdükleri için bir kanıtı olmadığını belirterek, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Alman Der Spiegel dergisi, 2013 Aralık ayında da benzer bir habere yer vererek, NSA'in böylesi yöntemleri kullandığını ve Yahoo hizmetlerinde de uygulandığını öne sürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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