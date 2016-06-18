Facebook'ta canlı yayın yaparken öldürüldü

ABD'nin Chicago şehrinde, Facebook'tan canlı yayın yaparken, başından ve boynundan vurulan Antonio Perkins hayatını kaybetti. Facebook'ta olan videoyu yaklaşık 700 bin kişi izledi.

Yayın sırasında Perkins'in vurulmasından sonra çevredekilerin çığlıklar attıkları duyuluyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, videonun şirketin kurallarını ihlal etmediği, görüntülerin şiddeti yüceltmesi ve özendirmesi durumunda kaldırıldığı belirtildi.

Chicago'da üç ay önce de başka bir saldırı yine Facebook'tan canlı izlenmişti. Mart'ta kimliği belli olmayan bir kişi canlı yayın sırasında 16 yerinden vurulmuştu.

İki olayla ilgili olarak da gözaltına alınan olmadı.

Chiacago, ABD'de suç oranının en yüksek olduğu kentlerden biri. Kentte geçen yıl yaklaık 500 cinayet işlendi.