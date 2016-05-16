T24 LogoT24 Logo
Gündem

Facebook'ta 'çakma sarışın, cadaloz, denyo' paylaşımları gelin kaynanayı mahkemelik etti

"Tüm Etiler biliyor, katran kalpli, denyo,sapık ruhlu kocakarı ve patolojik beyinli"

16 Mayıs 2016 12:51

İmren S, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden kendisine 'Çakma sarışın, cadaloz, denyo' gibi paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gelinine 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, İmren S.’nin oğlu, ailesine haber vermeden 1 Temmuz 2014’te Sevda S. ile evlendi. 

 

Kovdu, hakaret etti


Ancak iddiaya göre gelin Sevda S., evlendikten sonra önce şoförü, sonra ev işlerinde çalışan kadını, son olarak da kayınvalidesi İmren S.’yi aileden uzaklaştırdı. Yine iddiaya göre, kayınpederi İsmet S.’nin yaş gününde de yeni eşi Tetiana Y.’ye hakaret etti. Sevda S. bu son davranışıyla eşinin tüm yakınlarıyla aile bağlarını kopardı.

Gelin Sevda S., ardından da sosyal paylaşım sitesi ‘Facebook’ta, kayınvalidesi için, “Çakma sarışın, cadaloz, senin mal olduğunu tüm Etiler biliyor, katran kalpli, denyo,sapık ruhlu kocakarı ve patolojik beyinli” gibi paylaşımlar yaptı. Gelininin paylaşımlarına arkadaşlarının da yorumlarıyla ağır hakaretler eklediğini öne süren kayınvalide İmren S. mahkemeye bavurdu. İmren S.’nin avukatı dava dilekçesinde 25 bin lira manevi tazminat istedi.

ETİKETLER

çakma sarışın davasıfacebooktan davaistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24