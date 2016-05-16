Facebook'ta 'çakma sarışın, cadaloz, denyo' paylaşımları gelin kaynanayı mahkemelik etti

İmren S, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden kendisine 'Çakma sarışın, cadaloz, denyo' gibi paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gelinine 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, İmren S.’nin oğlu, ailesine haber vermeden 1 Temmuz 2014’te Sevda S. ile evlendi.

Kovdu, hakaret etti



Ancak iddiaya göre gelin Sevda S., evlendikten sonra önce şoförü, sonra ev işlerinde çalışan kadını, son olarak da kayınvalidesi İmren S.’yi aileden uzaklaştırdı. Yine iddiaya göre, kayınpederi İsmet S.’nin yaş gününde de yeni eşi Tetiana Y.’ye hakaret etti. Sevda S. bu son davranışıyla eşinin tüm yakınlarıyla aile bağlarını kopardı.



Gelin Sevda S., ardından da sosyal paylaşım sitesi ‘Facebook’ta, kayınvalidesi için, “Çakma sarışın, cadaloz, senin mal olduğunu tüm Etiler biliyor, katran kalpli, denyo,sapık ruhlu kocakarı ve patolojik beyinli” gibi paylaşımlar yaptı. Gelininin paylaşımlarına arkadaşlarının da yorumlarıyla ağır hakaretler eklediğini öne süren kayınvalide İmren S. mahkemeye bavurdu. İmren S.’nin avukatı dava dilekçesinde 25 bin lira manevi tazminat istedi.