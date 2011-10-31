Facebook'ta büyük saldırı



T24 - Hacker'lar 24 saatte 600 bin Facebook kullanıcısının hesabına saldırı düzenledi. Facebook'tan yapılan açıklamada herhangi bir kullanıcının bu saldırıdan etkilenmediği belirtirken, önümüzdeki haftalarda yeni güvenlik önlemlerini kullanıcılarına duyuracaklarının altını çizdi.







Radikal gazetesinde yer alan habere göre, 800 milyonun üzerindeki üye sayısıyla dünyanın en büyük sosyal ağ portalı olan Facebook'u hacker'lar rahat bırakmıyor. Siteye bağlı güvenlik uzmanları, yaptıkları son açıklamada sadece 24 saat içinde 600 bin Facebook kullanıcısının hacker saldırısına maruz kaldığını kaydetti.



Güvenlik uzmanlarına göre hacker'lar, bu saldırıyla birlikte kullanıcıların kişisel fotoğraflarını, mesajlarını ve diğer özel içeriklerini elde etmeye çalıştı.



Ancak Facebook yönetimi, hacker saldırılarının başarıya ulaşmadığını ve kullanıcılar için korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.



Güvenlik uzmanlarına göre ise 600 bin kullanıcıya saldırı düzenleyen hacker'lar mutlaka ciddiye alınmalı ve kullanıcılar olası hacker saldırısına karşı tanımadığı hiçkimseyi arkadaş listesine eklememeli.







