Facebook'ta beğendikleri kadınları fuhuşa zorladılar

Yabancı ülkelerdeki kadınları ‘iş bulma’ bahanesiyle kandırıp fuhuşa zorlayan çete polisin operasyonuyla çökertildi. 41 kişi gözaltına alındı, 66 kadın kurtarıldı. Zanlıların kadınları facebook’tan beğenip kandırdıkları belirlendi

Milliyet'in haberine göre, İzmir merkezli olarak 3 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, yabancı ülkelerdeki kadınları iş bulup çalıştırma bahanesiyle kandırdıktan sonra, sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden fotoğraflarını görüp beğendiklerini Türkiye’ye getirerek zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi. Şebekenin, operasyon hazırlığı yapıldığını anladıkları anda elemanlarını, “Bu gece yağmur yağabilir” şifresiyle uyardıkları belirlendi.



İzmir Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle yabancı uyruklu kadınları, suç örgütünün koordine ederek bu amaçla kullandığı belirledi. Ekipler, liderleri arasında Azerbaycanlı kadın şüpheli G.A.’nın da bulunduğu fuhuş şebekesinin kullandığı adresleri tek tek belirledi. Geçen cuma günü İzmir, Aydın ve Antalya illeriyle ilçelerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda, 41 kişi gözaltına alındı.

Ekonomist de var avukat da

Baskınlar sırasında, aralarında avukat, ekonomist, hemşire gibi meslekleri olan, Belarus, Rusya, Ukrayna, Fas, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu 66 kadın kurtarıldı. Şüphelilerden şikayetci olan kadınlar, ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İzmir Emniyeti Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.



Şebekenin ilk olarak, bağlantı kurdukları kişiler aracılığıyla, iş vaadiyle kandırılan yabancı uyruklu kadınları buldukları, daha sonra da fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi facebook’tan görüp beğendiklerini Türkiye’ye getirdikleri saptandı. Şebekenin, fuhuş yapmak istemeyen kadınlara, döverek ve tehdit ederek, baskı yaptıkları anlaşıldı.

Polisi de kontrol etmişler

Şebeke elemanlarının, hemen her gün sabaha karşı, İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’nün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün önünden, dikkat çekmeden taksilerle geçip, polisin operasyon hazırlığı yapıp yapmadığını kontrol ettikleri anlaşıldı. Operasyon yapılacağını anladıklarını ise elemanlarını, “Bu gece yağmur yağabilir” şifresiyle uyardıkları tespit edildi. Bu uyarının ardından, diğer şüphelilerin, telefonlarını kapatıp, sim kartlarını çıkardıkları, fuhuş yapan kadınları bulundukları yerlerden acilen toplayıp, başka yerlerde sakladıkları belirlendi.