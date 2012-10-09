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Yaşam

Facebook'ta Başbakan'ı eleştirdi, Ardahan'a sürüldü

Ömer Binici, sürgünün yanı sıra, kademe ilerlemesi durdurulması cezası da aldığını belirterek,bir suçtan iki ayrı ceza almasına tepki gösterdi

09 Ekim 2012 23:40

Türk Sağlık Sen- İş Yeri Temsilcisi Ömer Binici, internetteki sosyal paylaşım sitesinde Ak Parti iktidarı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde yazı ve fotoğraflar paylaşınca, gerekçe gösterilmeksizin Ardahan'a 'sürgün' edildiğini öne sürdü.

Sendika yönetici ve mesai arkadaşları, Röntgen Teknisyeni Ömer Binici'nin tayin edilmesine hastane önünde protesto eylemiyle tepki gösterdi. Ömer Binici, hastane yemekhanesi önündeki eylemle ilgili fotoğraflara yer verdiği sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında Başbakan Erdoğan'ın her ailenin 3 çocuk sahibi olması isteğini eleştirdi.

Adolf Hitler'in de 4 çocuk isteğini ileri süren Binici, yazdığı yazıda Başbakan Erdoğan ve hastanedeki bazı görevliler hakkında sert ifadeler kullandı. Binici, sanal ortamdaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını, bu süreçte Adana'nın Tufanbeyli İlçesi'ne geçici görevlendirildiğini belirterek, "Soruşturma sonunda 'Kademe ilerlemesi durdurulması cezası' aldım. Daha sonra Ardahan'a tayinim çıktı. Bir suçtan iki ayrı ceza verilemez. Gerekçe sunulmadan tayinim yapıldı. Bu resmen bir sürgündür. Sendika temsilcisi olduğum için Ardahan'a sürüldüm" dedi.

 

'Facebook hesabım yüzünden'

 

Sosyal paylaşım sayfasının dışarıya kapalı olduğunu da vurgulayan Binici, şöyle devam etti: "Facebook hesabım sadece arkadaşlarıma açık. Diğer kişilere kapalı. Bu nedenle paylaşımlarım özel. Kamunun görmesi mümkün değil. Üstelik olay mesai saatlerimin dışında gelişti.

Hükümet ile ilgili konular da tamamen siteden alıntıdır. Türk Sağlık- Sen Adana Şube Başkanı Arif Dağlı ise, sürgün cezalarının 1965'de kaldırıldığını hatırlatarak, "İşyeri temsilcimiz hakkında uygulanan gayri hukuki ve gayri ahlaki olduğu kadar diktatörlük rejimini anımsatan bu uygulamalara tepkisiz kalmayacağız. Konuyu en kısa zamanda yargıya taşıyacağız. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz" diyerek destek verdi. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı eylem alkışlarla son buldu.

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