Facebook'ta avukata 'terbiyesiz' lafına 3 ay hapis

Eskişehir’de sulh ceza mahkemesi, Serkan Doğan adlı şahsın, avukat T.B.’nin Facebook sayfasındaki resminin altına ‘Böyle terbiyesizlere söyleyecek lafım yok. İnsan olması lazım.’ yazısını hakaret saydı. Yorumu yazan Serkan Doğan’ın 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Cezayı önce 2 ay 15 güne indirdi. Ardından 2 ay 15 gün süreyle alkollü içki satışı ve servisi yapılan yerlere gitmekten men edilmesine çevirdi. Buna göre sanık bu süreç içerisinde bahsedilen yerlere gitmesi ve tespit edilmesi halinde cezasının bir kısmı veya tamamı infaz edilecek.

İddiaya göre, iki yıl önce parkta başıboş gezen bir köpeğin çocuklara saldırması üzerine olayı gören T.B., köpeği korkutup bölgeden uzaklaştırmak için ruhsatlı silahıyla havaya ateş etti. Bu sırada parkta bulunan ve kendilerini hayvansever olarak tanıtan bazı kişiler olaya tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ardından T.B. hakkında, kendilerini hayvansever olarak tanımlayan bazı kişiler sosyal medya üzerinden adeta karalama ve imza kampanyaları başlattı. Bunun üzerine T.B., Facebook sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşılan ve kendisinin resminin altına “Böyle terbiyesizlere söyleyecek lafım yok. İnsan olması lazım.” şeklinde ifadeler yazan Serkan Doğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Serkan Doğan hakkında “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemede, hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Serkan Doğan, “Olayı hatırlamıyorum. Ancak köpek beslediğim için, onlara karşı yapılan kötü davranışlar konusunda hassasım. Sözlerimde hakaret içeren bir şey yok. Suçlamayı kabul etmiyorum.” diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, sanık Serkan Doğan’a “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 3 ay hapis cezası verdi.