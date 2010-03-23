Facebook'ta aşk mesajları

T24 - İnternetin popüler sosyal paylaşım sitesi facebook'taki aşk mesajları, manken Ece Gürsel ile müzisyen İsmail Tunçbilek'in ilişkisinin ciddi boyutlara ulaştığının delili oldu.

Foto Galeri



Bugüne kadar ilişkisini yalanlayan Gürsel, facebook'taki kişisel sayfasına İsmail Tunçbilek ile çekilmiş samimi fotoğraflarını yükledi. Bunun üzerine Tunçbilek de fotoğrafların altına "O gözler hep bana baksın ve hep bana anlatsın her şeyi. Çünkü ben seninim, sen de benim" mesajı yazdı. Ece Gürsel'in bu mesaja verdiği karşılık, her şeyi anlatır nitelikteydi: "Sen çölüme yağmur oldun. Sen geceme gündüz oldun. Sen canıma yoldaş oldun. Sen kışıma yorgan oldun. Daha ne denir ki? Hayat arkadaşım."