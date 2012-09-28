Facebook'ta arkadaş listesinden çıkarılmak psikolojiyi bozuyor

ABD'de Chapman Üniversitesi'nde öğrenciler üzerinde yapılan araştırmaya göre Facebook'ta arkadaş listesinden çıkarılanların psikolojisi bozuluyor.

Gülen Demirok'un Sosyalmedyaco sitesinde yer alan haberine göre; ABD’de Chapman Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, Facebook’ta arkadaş listesinden çıkarılmanın insanlar üzerinde olumsuz zihinsel ve duygusal sonuçların ortaya çıktığı anlaşıldı.

Jennifer Bevan araştırmasında Chapman Üniversitesi’nde okuyan öğrencileri inceledi ve Bevan'ın ifadesiyle "arkadaşlık listesinden çıkarılmanın kişi üzerinde bu olumsuz etkinin sebebi sosyal ağda kişinin kendine yarattığı kimlik ve kişinin buradan beslenmesi" açıklamasını yaptı.

“Cyber Savvy: Embracing Digital Safety and Civility”nin yazarı Nancy Willard’a göre bir kişinin diğerini arkadaşları arasından çıkarmasının birkaç sebebi olabilir. Bunlardan ilki, kullanıcının “arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” mantığıyla başkaları tarafından arkadaşlarına göre yargılanacağını düşünmesi. Bu sebeple rahatsız edici paylaşımlar yapan kişiler arkadaş listesinden çıkarılabiliyor.

Willard bir diğer sebebin ise aşırı statü paylaşımı yapılması olduğunu söylüyor.