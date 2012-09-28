T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook'ta arkadaş listesinden çıkarılmak psikolojiyi bozuyor

Chapman Üniversitesi Facebook'un insanlar üzerindeki etkisini araştırdı

28 Eylül 2012 21:17

ABD'de Chapman Üniversitesi'nde öğrenciler üzerinde yapılan araştırmaya göre Facebook'ta arkadaş listesinden çıkarılanların psikolojisi bozuluyor.

Gülen Demirok'un Sosyalmedyaco sitesinde yer alan haberine göre; ABD’de Chapman Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, Facebook’ta arkadaş listesinden çıkarılmanın insanlar üzerinde olumsuz zihinsel ve duygusal sonuçların ortaya çıktığı anlaşıldı.

Jennifer Bevan araştırmasında Chapman Üniversitesi’nde okuyan öğrencileri inceledi ve Bevan'ın ifadesiyle "arkadaşlık listesinden çıkarılmanın kişi üzerinde bu olumsuz etkinin sebebi sosyal ağda kişinin kendine yarattığı kimlik ve kişinin buradan beslenmesi" açıklamasını yaptı.

“Cyber Savvy: Embracing Digital Safety and Civility”nin yazarı Nancy Willard’a göre bir kişinin diğerini arkadaşları arasından çıkarmasının birkaç sebebi olabilir. Bunlardan ilki, kullanıcının “arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” mantığıyla başkaları tarafından arkadaşlarına göre yargılanacağını düşünmesi. Bu sebeple rahatsız edici paylaşımlar yapan kişiler arkadaş listesinden çıkarılabiliyor.

Willard bir diğer sebebin ise aşırı statü paylaşımı yapılması olduğunu söylüyor.

ETİKETLER

facebookfacebook arkadaş listesipsikoloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24